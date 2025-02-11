Пам'ятна архітектурна будівля з'явилася в Києві у 1909 році. Її збудували на замовлення полковника Федора Ягимовського, розповідає 24 Канал, посилаючись на допис старшої наукової співробітниці Музею Києва Воробей Мирослави.

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Чим особливий Будинок з котами

Будинок Ягимовського виконаний у стилі модерн з використанням готики. Особливістю будівлі є те, що вона повністю асиметрична: з одного боку вулиці – 4 поверхи, а з іншого – 5 поверхів.

Щоправда, для мешканців будинку це планування не можна назвати зручним. На кожному з поверхів розташовано по дві квартири, тож деякі з кімнат надто витягнуті або мають лише одне вікно.

Деталі на фасаді роблять будинок по-справжньому химерним. Головний вхід прикрашають фігури сов, а краї великого напівкруглого вікна на першому поверсі – барельєфи котів із зеленими очима. Від них і походить неофіційна назва будинку.

Який вигляд має Будинок з котами: дивіться відео

Ці декорації мають певне значення: сови символізують мудрість, а зеленоокі коти захищають будинок від злих сил, є символом затишку та добробуту.

Кожну архітектурну деталь втілив зодчий Володимир Безсмертний, який був талановитим архітектором. За його проєктами зведено багато пам'ятних споруд, серед яких Будинок з ірисами та Прибутковий будинок Людмили Максимової в Києві.

Перше призначення і сучасний стан

Замовник Ягимовський здавав свій унікальний будинок в оренду. Пізніше, як і більшість прибуткових будинків, його націоналізували.

У 1920-х роках у Будинку з котами оселився Микола Левченко – український історик, сходознавець та літературознавець. Також тут проживав і Степан Тимошенко – відомий учений-механік.

Зараз на першому поверсі будинку функціонує юридична компанія, а всі квартири вище належать місцевим мешканцям.