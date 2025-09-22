Журналістка та телеведуча Оксана Гутцайт провела екскурсію своїм затишним і водночас вишуканим двоповерховим будинком у Київській області. Дім, який побудували з нуля, став для зірки справжнім простором комфорту.

Оксана Гутцайт живе в цьому будинку з родиною вже понад 16 років. Своє житло вона показала в межах програми "По хатах"на Люкс ФМ, інформує 24 Канал.

Який вигляд має будинок Оксани Гутцайт?

Територію, де зараз стоїть будинок, подружжя придбало багато років тому. Спершу у їхній власності була лише ділянка площею шість соток. Згодом з'явилася можливість купити сусідню територію, і вони скористалися шансом, тим самим розширивши свою територію. Дім, в якому живе сім'я, будували з нуля.

Я вже настільки звикла. Я вже така сільська мешканка. Мене вже в місто не затягнеш ніяк,

– каже ведуча.

Будинок має доглянуту територію, на якій розташовані сад, просторий двір і басейн, що вже понад десять років є родинним місцем відпочинку.

За ландшафт і догляд території частково відповідає найманий садівник, який приходить раз на місяць. Іншу частину роботи родина виконує власноруч.

Сам будинок із роками зазнав змін – родина добудувала нові приміщення. У вітальні можна побачити численні спортивні нагороди чоловіка Оксани – Вадима Гутцайта, олімпійського чемпіона 1992 року в командному заліку з фехтування, президента НОК України, ексміністра молоді та спорту. На полицях – кубки, медалі, фото з Олімпіад. Стіни прикрашають сімейні світлини, портрети дітей та знімки з близькими.

Такий вигляд має будинок ведучої: Скриншоти з відео

Одним з улюблених місць у будинку є гардеробна. Хоч частину речей телеведуча зберігає в коробках через пил, вона зізнається, що має ідеальний порядок і чітко знає, де що лежить. Серед улюблених брендів – українські дизайнери, зокрема Катя Сільченко та Вікторія Адамська.

У кухні є декілька кавоварок, кавомолка, і щоденна чашка кави після тренування – це вже свого роду ритуал. Оксана відверто каже, що не є фанаткою готування, але залюбки готує для рідних або гостей. Раз на тиждень до будинку приходить помічниця Ірина – вона відповідає за глибоке прибирання.

Згадала Оксана і складний період 2022 року, коли через відключення електроенергії довелося перейти на бензиновий генератор. Тепер у домі є резервні рішення для надзвичайних ситуацій, які дозволяють почуватися безпечно навіть в умовах нестабільності.

Що ведуча розповіла про свою сім'ю?

Подружжя разом уже 24 роки. У них двоє дітей: донька Еліна та син Марк. Марк навчається у дев'ятому класі, захоплюється футболом і багато читає. Донька Еліна здобула освіту за кордоном, але вирішила повернутися до Києва і працювати у ресторанному бізнесі.

Який вигляд має розкішний будинок Оксани Гутцайт за Києвом: дивіться відео

Зауважимо, раніше Оксана Гутцайт на проєкті "Хто знає?" поділилася головним правилом під час мандрівок – не зациклюватися на кінцевій точці маршруту. Якщо щось по дорозі привертає її увагу, вона без вагань зупиняється або змінює напрямок. Телеведуча зазначає, що подорожі часто сповнені несподіваних пригод. І саме здатність відпустити контроль над ситуацією, чого вона з часом навчилася, допомагає зробити відпочинок справді незабутнім. Це ще один її особистий лайфхак.

Що відомо про будинки інших відомих українців?

Свій дім в селі поблизу Києва показала Марічка Падалко. У 2006 році телеведуча разом із чоловіком Єгором Соболєвим придбала земельну ділянку у мальовничій місцевості з гарною природою та невеликим озером. Там подружжя звело дерев'яний будинок, який, за словами ведучої, став авторським проєктом її чоловіка. Оселю будували з нуля. Тоді вартість землі становила близько 20 тисяч доларів, а сам будинок обійшовся ще в 70 тисяч. Загальні витрати склали приблизно 90 тисяч доларів.

Раніше екскурсію своїм помешканням зробила і Камалія. У 2009 році співачка разом із тодішнім чоловіком придбали будинок без внутрішнього ремонту, який сім'я оформлювала сама – від дизайну до закупівлі матеріалів у Дубаї та Італії. Артистка зазначила, що зараз маєток може коштувати приблизно 15 мільйонів доларів. На території працює охорона та двоє працівників, які доглядають за будинком.