Чоловік вирішив навідатися до свого будинку, а побачив порожню ділянку: що сталося

Американець вимагає справедливості після того, як його сімейний будинок знесли. Житло було зареєстроване на покійну бабусю, і там певний час ніхто не жив. Чоловік був шокований, коли, навідуючись, побачив, що будинку вже немає.

Американець переконує, що його будинок знесли незаконно. На його місці вже навіть встигли збудувати дуплекс і заселити орендарів, розповідає 24 Канал, посилаючись на випуск місцевого телеканалу KVUE.

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"Коли побачив, то ледь усвідомив, що сталося"

У березні 2024 року власник будинку, на ім'я Роберт, вирішив навідатися до свого родинного будинку. Це житло було для нього дуже цінним, адже там чоловік провів своє дитинство.

Прибувши на місце, Роберт побачив на місці будинку лише купу уламків, що залишилися після знесення.

Це було шоком. Я не знав, що сталося,

– поділився емоціями чоловік.

Будинок належав його бабусі Джулії, яка померла в 1979 році. У будинку ще донедавна мешкав брат Роберта. Однак він почав отримувати дивні погрози про виселення й нібито накопичені податки і, не витримавши, переїхав. Видається, цьому особливого значення тоді ніхто не надав.

Незаконне знесення і новий дуплекс

Зовсім скоро чоловік побачив на своїй ділянці новозбудований дуплекс, а також його нових мешканців. Один з орендарів сказав, що про минуле будинку не знав нічого. Хоча в публічних реєстрах досі вказано, що ділянка належить покійній Джулії.



Забудовник зніс старий будинок і звів дуплекс / Скриншоти відео

Компанія, що займалася будівництвом, стверджує, що знесений будинок був "конфіскований" ще в 1970-х. Проте жодних офіційних записів про примусові вилучення немає.

Згодом юристи з боку Роберта дізналися, що забудовник придбав сусідню ділянку від його будинку. Очевидно, цієї землі компанії було замало й вона вирішила самовільно зайняти ще чужу.

Власник буде судитися із забудовником за незаконне знесення і захоплення майна. За словами юристів, забудовник знав напевно, що ділянка частково оформлена на покійну власницю і вирішив цим скористатися.