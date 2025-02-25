"Поранили" радянські розвідники: де в Києві розташований будинок зі шрамами

У столиці, на Хрещатику є будинок, який вцілів після підриву сусідньої будівлі радянськими розвідниками в роки Другої світової. Однак на ньому залишилися шрами.

Історію особливого столичного будинку розповіла в тіктоці гід Наталя Калараш, яку цитує 24 Канал.

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Будинок зі шрамами в Києві

Як зазначила екскурсоводка, шрами можуть мати не тільки люди, а й будинки. Одним з них є той, що розташований на Хрещатику, 32.

Будете тут, підніміть голову, подивіться на ці обпалені маскарони,

– радить Наталя Калараш.

Вони справді нагадують шрами.

Довідка. Маскарон – це вид скульптурної прикраси (барельєф або горельєф) у формі голови людини, тварини чи фантастичної істоти.



Шрами будинку на Хрещатику / Скриншот з відео Наталі Калараш

Свої шрами будинок отримав у 1941 році. Тоді радянські розвідники підвали сусідню будівлю – на Хрещатику, 28/2. Будинок зі шрамами став єдиним у кварталі, який "вижив" після цього. На знімках з тих часів помітно зруйнований кут Прорізної та вцілілий чорний будинок.

Який вигляд мав Хрещатик після підриву там будинку у 1941 році: Скриншоти з відео Наталі Калараш

Будівлю звели для банку

Будинок побудували колись для банку. На фасаді можна помітити рельєфи, які символізують торгівлю і мореплавство.

Після війни біля цього чорного будинку з'явився білий.



Білий будинок біля чорного звели вже після Другої світової / Скриншот з відео Наталі Калараш

Як зауважує екскурсоводка, спершу може здатися, що його побудували дуже давно. Однак це повоєнна відбудова. Це ж стосується і сусіднього будинку на Хрещатику, 28/2, який був зруйнований. Його теж відбудували після Другої світової війни.