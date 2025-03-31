У Рівному двоповерхову будівлю виставили на продаж за 96 тисяч гривень: чому така ціна

Двоповерхову будівлю у Рівному виставили на продаж за менш ніж 100 тисяч гривень. Йдеться про аукціон, а за його умовами ціна на споруду повинна зростати.

Що відомо про продаж цієї будівлі в Рівному, 24 Канал розповідає з посиланням на Фонд державного майна України.

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Двоповерхова будівля в Рівному за 96 тисяч гривень

У Рівному виставили на продаж приміщення, яке має площу 341 квадратний метр. Це двоповерхова споруда Рівненського обласного центру стандартизації та метрології. Розташована вона на вулиці Будівельників, 3Б. Фундамент у ній – бетонний, стіни – цегляні, підлога – бетонна, покрівля – руберойд.

Фонд держмайна, який виставив будівлю як об'єкт малої приватизації, оцінив її вартість у 96 тисяч гривень. Однак торги проходитимуть за принципом англійського аукціону. Це означає, що ціна продажу має зрости.

Довідка. Англійський – аукціон з підвищенням ціни, переможцем якого стає учасник, який запропонував найвищу ціну. Розміри ставок видно усім учасникам на кожному кроці. Якщо встановлена мінімальна резервна ціна, на яку продавець готовий погодитися, і вона не досягнута, то товар не продається.

Поки триває прийом заявок від охочих взяти участь у торгах. Проведення аукціону заплановане на 8 квітня.

Який вигляд має будівля, яку виставили на аукціон: Фото Фонду держмайна

Ціна під час аукціону може зрости

Зауважимо, що на аукціонах будівлі часто продають значно дорожче від стартових цін. Наприклад, у січні у Хмельницькій за споруду, в якій колись був будинок культури, на аукціоні запропонували ціну, яка у 191 тисячу разів перевищила початкову. Стартували торги з 1 гривні.