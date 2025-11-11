Інноваційне будівництво: у Німеччині використовують 3D-друк для зведення будинків

У Німеччині розпочався новий етап у сфері житлового будівництва – за допомогою 3D-друку створюють житлові будинки. Основною метою проєкту є пришвидшення зведення житла та оптимізація витрат.

Як 3D-друк впливає на будівництво?

Технологія базується на автоматизованому створенні стін шляхом нанесення будівельного матеріалу шарами за цифровим планом, пише 24 Канал з посиланням на Lectura Press.

Для проєкту передбачені три стандартні формати будівель, що дозволяють розміщувати від шести до дванадцяти квартир у межах одного будинку. Площа окремих квартир – приблизно від 46 до 89 квадратних метрів.

Повторюваність архітектурних рішень спрощує процеси та скорочує терміни зведення. Крім того, використовується спеціальний бетон із нижчим рівнем вуглецю, що відповідає сучасним екологічним вимогам.

Цікаво! Процес друку будівель дозволяє зекономити чимало часу. Роботи виконуються паралельно, а один квадратний метр стіни формується за п'ять хвилин. Завдяки такій технології будівлі можна зводити за кілька тижнів.

3D-друк житлових будинків / Фото Lectura Press

Які переваги має 3D-друк у будівництві?

Основні переваги цієї технології:

менший час будівництва;

зменшення витрат на робочу силу;

раціональне використання матеріалів;

повторюваність проєктів;

точність планування.

Стандартизовані формати дозволяють відтворювати проєкти з високою повторюваністю та планувати будівництво на довгострокову перспективу. До того ж цифрове планування дає можливість інтегрувати інженерні рішення ще на етапі проєкту, що сприяє оптимальному розміщенню комунікацій.

Які недоліки має технологія?

Попри переваги, є й певні обмеження:

відсутність масового застосування;

необхідність високої точності проєктування;

спеціальні матеріали;

потреба у спеціалізованому обладнанні та підготовці персоналу.

Також існують технічні виклики, пов'язані з поєднанням друкованих елементів з іншими будівельними процесами – монтажем інженерних мереж, вікон, дверей, перекриттів. Це потребує ретельного планування та узгодження між різними фахівцями, що ускладнює процес.

Чи застосовується ця технологія в Україні?