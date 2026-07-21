30 тисяч аварійних багатоповерхівок: Шуляк пояснила, чи справді їх планують знести

У мережі з'явилася інформація, що в Україні нібито планують знести 30 тисяч аварійних багатоповерхівок. Олена Шуляк пояснила, звідки взялася ця цифра та що насправді пропонують робити з такими будинками.

Чи справді в Україні знесуть 30 тисяч аварійних будинків

Масово зносити 30 тисяч аварійних багатоповерхівок в Україні не планують. Олена Шуляк назвала інформацію про таке знесення маніпулятивною та пояснила, що ніхто не збирається демонтувати всі ці будинки й зводити на їхньому місці нове житло.

Станом на 2019 рік в Україні було зафіксовано понад 30 тисяч аварійних багатоповерхівок. Ця цифра стосується загальної кількості таких будинків, а не планів щодо їх знесення.

Серед аварійних багатоповерхівок є будинки різних років забудови. Частину з них звели ще до 1919 року, але аварійними визнавали й значно новіші будівлі. До цієї кількості увійшли навіть окремі будинки, побудовані у 2010 – 2015 роках.

Шуляк також наголосила, що держава не має грошей, щоб знести десятки тисяч будинків і побудувати замість них нові. Коштів бракує навіть для забезпечення житлом ВПО з тимчасово окупованих територій.

Що пропонують робити з аварійним житлом

Для кожного аварійного будинку потрібен окремий підхід. Треба визначати, який ремонт або реновація потрібні у кожному конкретному випадку, а не зводити всю проблему лише до знесення.

Важливою частиною цієї роботи має стати термомодернізація. Вона має допомогти будинкам витримувати складні опалювальні сезони. Під час повномасштабної війни енергоефективність, енергонезалежність і безпека житла стали особливо важливими.

Проблема поглиблювалася роками. Будинки ремонтували недостатньо, а капітальні ремонти проводили рідко. Місцева влада часто вважала, що цим мають займатися самі власники квартир, тому аварійність лише зростала.

У Верховній Раді вже ухвалили в першому читанні законопроєкт, який має визначити порядок роботи з такими будинками: хто та як ухвалюватиме рішення, що робитиме місцева влада, як шукатимуть інвестора та як будинок зможе потрапити до програми реновації.

Нагадаємо, що хрущовки в Україні зводили як тимчасове житло з розрахунковим строком експлуатації близько 20 – 25 років. Однак через економічну кризу 1990-х, брак фінансування та приватизацію квартир масштабного знесення або реновації так і не провели.