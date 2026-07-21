Действительно ли в Украине снесут 30 тысяч аварийных домов

Массовый снос 30 тысяч аварийных многоэтажек в Украине не планируется. Елена Шуляк назвала информацию о таком сносе манипулятивной и пояснила, что никто не собирается сносить все эти дома и возводить на их месте новое жилье.

По состоянию на 2019 год в Украине было зафиксировано более 30 тысяч аварийных многоэтажек. Эта цифра касается общего количества таких домов, а не планов по их сносу.

Среди аварийных многоэтажек есть дома разных годов постройки. Часть из них была построена еще до 1919 года, но аварийными признавали и значительно более новые здания. В это число вошли даже отдельные дома, построенные в 2010–2015 годах.

Шуляк также подчеркнула, что у государства нет денег, чтобы снести десятки тысяч домов и построить вместо них новые. Средств не хватает даже для обеспечения жильем ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Что предлагают делать с аварийным жильем

К каждому аварийному дому нужен индивидуальный подход. Необходимо определять, какой ремонт или реновация требуются в каждом конкретном случае, а не сводить всю проблему исключительно к сносу.

Важной частью этой работы должна стать термомодернизация. Она должна помочь домам выдерживать сложные отопительные сезоны. Во время полномасштабной войны энергоэффективность, энергонезависимость и безопасность жилья стали особенно важными.

Проблема усугублялась годами. Дома ремонтировали недостаточно, а капитальные ремонты проводили редко. Местные власти часто считали, что этим должны заниматься сами владельцы квартир, поэтому аварийность только росла.

В Верховной Раде уже приняли в первом чтении законопроект, который должен определить порядок работы с такими домами: кто и как будет принимать решения, что будут делать местные власти, как будут искать инвестора и как дом сможет попасть в программу реновации.

Напомним, что хрущевки в Украине строились как временное жилье с расчетным сроком эксплуатации около 20–25 лет. Однако из-за экономического кризиса 1990-х годов, нехватки финансирования и приватизации квартир масштабного сноса или реновации так и не провели.