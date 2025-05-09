Чоловік купив занедбаний будинок і знайшов там приховану кімнату: далі почалася містика

Житель Аргентини купив занедбаний будинок за низькою ціною. Згодом він знайшов у домі приховану кімнату, в якій були старовинні речі.

Що саме приховувало секретне приміщення в будинку, 24 Канал розповідає з посиланням на NTK.

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Чоловік купив закинутий будинок

32-річний аргентинець Крікс Аліз купив занедбану нерухомість за бюджетною ціною. Однак чоловік навіть уявити не міг, що переїзд перетвориться на містичну історію з привидами, забутими таємницями та голосами минулого.

Будинок виглядав як типова покинута споруда – потрісканий фасад, занедбаний двір і обсипана штукатурка. Але з перших днів ремонту Крікс відчув у домі щось незвичне.

Розчищаючи зарості за будинком, він натрапив на дивні двері, частково врослі в землю й обвиті ліанами.

Це виглядало так, ніби я знайшов прохід в іншу епоху,

– пригадав Крікс.

Що ж було в секретній кімнаті

Двері, приховані від людських очей, вели до секретної кімнати, яка ніби завмерла в часі. Там чоловік знайшов пожовклі книги, застарілі меблі, покриті пилом, старовинні камери та проєктор у кутку. Здавалося, що хтось колись просто вийшов – і більше не повернувся.

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Невдовзі Крікс помітив ще одну дивну річ. Уночі він почав чути звуки піаніно. За словами чоловіка, воно нібито грало саме. Пізніше Крікс також знайшов схованку з листами, фотографіями та щоденником жінки на ім'я Аделіна.

З її записів Крікс дізнався страшну історію – заміжня Аделіна закохалась у свого викладача музики. Коли чоловік дізнався про зраду і вагітність дружини, він замкнув її в таємній кімнаті. Саме там вона, ймовірно, й провела останні місяці життя – у самотності, відірвана від світу.

Далі Крікс з друзями, орієнтуючись на записи в щоденнику, прийшов на цвинтар. Там біля безіменної могили, згаданої в нотатках Аделіни, компанія залишила квіти й дитячу дзиґу.

З того моменту, за словами Крікса, піаніно в будинку більше не звучить.

Правдива чи з елементами вигадки, історія чоловіка стала дуже популярною в тіктоці, зібравши десятки мільйонів переглядів.