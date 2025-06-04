Чоловік знайшов у лісі покинутий будинок, що "застиг у часі": що було всередині

Британський урбаніст Шон Пайпер, який любить досліджувати покинуті місця, натрапив на цікавий будинок в лісі. Це житло стоїть покинутим не так давно, але речі власниці роблять його справді містичним.

Будинок у лісі пустує з 2020 року. Він "застиг у часі" після смерті власниці, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток seanurbex.

Цікаво Чоловік вирішив навідатися до свого будинку, а побачив порожню ділянку: що сталося

Які цікаві речі були в покинутому будинку

Шон проник у будинок через вікно на другому поверсі. Перше, що його вразило, – колекція різноманітних латунних пряжок та антикварних предметів.

Далі Шон знайшов вазу із засушеними квітами, старовинні книги та порожні пляшки. Чоловік гадає, що всі ці предмети господиня використовувала для створення особливого антуражу.

Домовласниця покинула житло не так давно, але воно начебто "застигло в часі". Все залишилося так, ніби хазяйка просто вийшла на хвилинку,

– сказав дослідник.

Очевидно, господиня дому мала пристрасть до колекціонування антикваріату та створення затишної атмосфери у своєму домі.

Що цікавого всередині: дивіться відео

"Темний і моторошний"

Британець опублікував фото та відео знахідок у соцмережі. Користувачі інстаграму та тіктока почали активно їх коментувати:

Усередині будинку все залишається застиглим у часі;

Латунь, що висіла на каміні, стала родзинкою;

Будинок був ретельно оздоблений жінкою, яка жила там сама.

Дехто з користувачів написав, що будинок "старий, темний і моторошний", але пожити там було б цікаво, бо в цьому його особливість.