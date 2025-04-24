Чоловік знайшов на горищі мрію колекціонерів і заробив на ній чималу суму

Фанат Nirvana знайшов на своєму горищі надзвичайно рідкісну обкладинку альбому легендарного гурту. За її продаж вдалося виручити чималу суму.

Раритет чоловік зберігав на горищі протягом понад 30 років. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на What’s The Jam.

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Цінна знахідка на горищі та аукціон

Ще у 1991 році фанат Nirvana побував на концерті гурту у Бристолі. Там йому вдалося отримати автограф колективу. На обкладинці альбому Nevermind свої підписи поставили покійний соліст Курт Кобейн, барабанник і нинішній фронтмен Foo Fighters Дейв Грол та басист Кріст Новоселіч.

Аж 34 роки ця обкладинка була на горищі. Лише тепер власник розшукав її та вирішив виставити на аукціон.

Аукціонер Мартін Г'юз перед продажем зазначав, що надзвичайно радий, що така важлива частина музичної історії представлена на аукціоні.

Повні набори автографів Nirvana з цього періоду надзвичайно рідкісні, а мати їх на обкладинці культового альбому – це мрія колекціонера,

– заявив Г'юз.

Обкладинка пішла з молотка на аукціоні Wessex Auction Rooms у Вілтширі 16 квітня. Лот продали за 24 тисячі доларів.



Альбом, підписаний учасниками легендарного гурту Nirvana / Фото Jam Press

Альбом був дуже успішним

Цікаво, що альбом Nevermind приніс американському рок-гурту міжнародну славу. У світі продали мільйонні тиражі платівки. Концерт у Бристолі пройшов у рамках європейського туру Nirvana. Тоді гурт виступав в Італії, Німеччині та Великій Британії.

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