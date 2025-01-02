Що ж так здивувало жінку та її рідних, 24 Канал розповідає з посиланням на її допис в інстаграмі.

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Що знайшли за каміном та як це сталося

Одного дня телефон, який лежав на полиці каміна, що стоїть у вітальні, випадково скотився і впав. Коли сім'я діставала пристрій, то виявила дещо цікаве.

Телефон випадково впав за камінну полицю, тому ми використали лом, щоб витягнути полицю та дістати його. Коли ми це робили, то чоловік помітив, що там є й інші предмети, вкриті пилом,

– розповіла Джилл в інтерв'ю.

"Я неохоче простягнула руку і відкрила скарбницю", – додала жінка.

Вона знайшла 12 різдвяних листівок початку 1900-х років, зокрема одну 1927 року з невеличким пластиковим календарем всередині. Більшість листівок написані готичним шрифтом, здебільшого чорним та червоним кольорами. Деякі з них були надіслані церквами, однак адреса там не вказана. Жодна з них не була адресована.



Давні листівки, які знайшла жінка / Скриншот з відео

Побажання, які люди писали у листівках

У наступному відео Мандлі зчищає пил з листівок та показує побажання, якими ділилися люди 100 років тому з нагоди Різдва. В описі до ролика жінка розповідає, що одна з листівок датована 1927 роком.

"Нам потрібно, аби Різдво було найкращим з усіх. Щоб нас не забули ті, кого ми не можемо забути", – каже текст на листівці.

"Ця знахідка – один з багатьох скарбів, які ми знайшли у нашому будинку. Він залишався недоторканим протягом 130 років. Зараз ми прагнемо відновити його оригінальну вікторіанську красу і плануємо ділитися всіма етапами ремонту в соцмережах", – підсумувала жінка.

Відео, яке Мандлі опублікувала в інстаграмі, одразу стало вірусним, зібравши дуже багато переглядів, вподобайок, коментарів та інших реакцій.

Жінка показує листівки, які знайшла за каміном: дивіться відео