Раритет мужчина хранил на чердаке в течение более 30 лет. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на What's The Jam.

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Ценная находка на чердаке и аукцион

Еще в 1991 году фанат Nirvana побывал на концерте группы в Бристоле. Там ему удалось получить автограф коллектива. На обложке альбома Nevermind свои подписи поставили покойный солист Курт Кобейн, барабанщик и нынешний фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол и басист Крист Новоселич.

Целых 34 года эта обложка была на чердаке. Только теперь владелец разыскал ее и решил выставить на аукцион.

Аукционер Мартин Хьюз перед продажей отмечал, что очень рад, что такая важная часть музыкальной истории представлена на аукционе.

Полные наборы автографов Nirvana с этого периода чрезвычайно редкие, а иметь их на обложке культового альбома – это мечта коллекционера,

– заявил Хьюз.

Обложка ушла с молотка на аукционе Wessex Auction Rooms в Уилтшире 16 апреля. Лот продали за 24 тысячи долларов.



Альбом, подписан участниками легендарной группы Nirvana / Фото Jam Press

Альбом был очень успешным

Интересно, что альбом Nevermind принес американской рок-группе международную славу. В мире продали миллионные тиражи пластинки. Концерт в Бристоле прошел в рамках европейского тура Nirvana. Тогда группа выступала в Италии, Германии и Великобритании.

Напомним, ранее Джилл Мандли из Торонто во время ремонта 130-летнего дома нашла за камином 12 рождественских открыток начала 1900-х годов, в частности одну 1927 года с небольшим пластиковым календарем внутри.