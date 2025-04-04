Об их истории сняли документальный фильм. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на Business Insider.

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Как группа друзей жила в ТЦ

В начале 2000-х годов художница Адриана Вальдес Янг услышала по радио рекламу нового торгового центра Providence Place в Род-Айленде, что в США. Тогда она захотела поселиться в нем. Сначала это было шуткой, однако совсем недолго. Ведь женщина вместе с другими художниками прожила в импровизированной квартире внутри супермаркета аж 4 года.

Адриана и ее в то время муж Майкл Таунсенд обустроили тайное жилье в техническом коридоре комплекса. Они пронесли туда мебель, ковры, антикварные вещи и даже игровую приставку PlayStation. В квартире художники встречались для обсуждения проектов. Их встречи стали своеобразным протестом против вытеснения арт-сообществ из центра города.

По словам друзей, квартира напоминала им уютное убежище, хоть в ней и не было бетонных стен и окон.

Это было как тюрьма и как полная свобода одновременно,

– рассказывают они.

Однако однажды тайну компании раскрыли. Охрана начала подозревать что-то. И когда Таунсенд показывал приют гостю из другого города, их поймали и вывели с территории. Таунсенду вроде бы навсегда запретили заходить в торговый центр. А квартира друзей перестала существовать.

Заметим, что это не первый подобный случай. Например, ранее американка почти год жила внутри вывески супермаркета.



Супруги обустроили тайную квартиру в ТЦ / Фото Майкла Таунсенда

Об истории художников сняли фильм

Тайная жизнь экс-супругов и их друзей в ТЦ стала основой для документального фильма Джереми Уоркмана "Тайная квартира в торговом центре". Его сейчас показывают в Нью-Йорке и Провиденсе. Вскоре фильм станет доступным для широкой аудитории.

Интересно, что Таунсенд, как пишет The Providence Journal, таки смог еще раз попасть в ТЦ. Его заметили во время показа там фильма о нем.