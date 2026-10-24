Будинок із видом на кладовище: чому американці свідомо обирають таке житло

У США деякі покупці свідомо обирають будинки поруч із кладовищами, хоча багатьох таке сусідство відлякує. Виявляється, їх приваблює не лише ціна, а й інші несподівані переваги такого розташування.

Чому американці купують будинки біля кладовищ

У США деякі покупці житла зовсім не бояться сусідства з кладовищами. Навпаки, вони цінують такі місця за тишу, відсутність галасливих сусідів і можливість жити подалі від міської метушні, пише Realtor.com.

Покупців приваблює й те, що територію кладовища навряд чи забудують новими житловими комплексами або комерційними будівлями. До того ж багато американських кладовищ мають доглянуті зелені зони, а деякі з них є історичними пам'ятками.

Рієлторка Андреа Франден розповіла про молоду родину, яка у 2025 році придбала житло поруч із Нешвіллським національним кладовищем у штаті Теннессі. Подружжя виховувало маленьку дитину й очікувало народження другої. Покупцям сподобалася доглянута територія та історія військового кладовища, де збереглися поховання часів Громадянської війни у США.

Таке житло приваблює людей різного віку. За спостереженнями брокера Натана Вайнберга, серед покупців є ті, хто вперше купує власне помешкання, пенсіонери та люди, які шукають менший будинок.

Як сусідство з кладовищем впливає на вартість житла

Попри незвичне розташування, будинки біля кладовищ не обов'язково коштують дешевше. Натан Вайнберг пояснює, що власники зазвичай не роблять значних знижок лише через таке сусідство. Проте знайти покупця буває складніше, адже деякі люди відмовляються навіть від перегляду житла біля місць поховань.

Цікаво! У місті Діксон, штат Теннессі, продають будинок 1918 року за 387 500 доларів. У ньому три спальні та дві ванні кімнати, а просто навпроти розташоване історичне кладовище з надгробками XIX століття. Ціна будинку майже на 150 тисяч доларів нижча за медіанну вартість житла в агломерації Нешвілла.

За словами Андреа Франден, більшість потенційних покупців позитивно оцінювали цей будинок і не вважали сусідство з кладовищем проблемою. Один із них навіть спробував використати таке розташування, щоб домовитися про нижчу ціну, але продавець на поступки не пішов.

Нагадаємо, у США зростання іпотечних ставок ускладнило купівлю житла для багатьох американців. Попри зниження попиту, ціни на нерухомість залишаються високими, тому придбати власний будинок стає дедалі складніше.