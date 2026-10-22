Як подорожчала іпотека у США

У вересні середня ставка за іпотекою на 30 років із фіксованим відсотком становила 6,86%, а в жовтні перевищила 7% і згодом досягла 7,4%, повідомляє Idealista.

Роком раніше вона становила 6,27%. Також щомісячний платіж за кредитом на 300 тисяч доларів зріс із 1 851 до 2 077 доларів.

Через дорожчі кредити американцям стає складніше купувати нерухомість. За даними Національної асоціації рієлторів США, у вересні індекс незавершених продажів житла знизився на 7,3% порівняно з серпнем та на 11,3% за рік. Скорочення активності зафіксували в усіх регіонах країни.

До слова, за даними Numbeo, квадратний метр квартири в центрі Нью-Йорка коштує близько 19,2 тисячі доларів, у Лос-Анджелесі – 7,3 тисячі. У Чикаго вартість становить близько 4,1 тисячі доларів, а в Сан-Франциско – 9,8 тисячі доларів.

Що відбувається з будівництвом і цінами на житло у США

У вересні темпи будівництва нового житла становили 1,22 мільйона об'єктів у річному вимірі з урахуванням сезонних коливань. Це на 5,2% менше, ніж у серпні, та на 7,4% менше, ніж роком раніше. Високі іпотечні ставки стримують і покупців, і будівельну галузь.

За оцінкою економіста Oxford Economics Метью Мартіна, дорогі кредити й надалі стримуватимуть продажі та будівництво. Водночас власники не поспішають продавати нерухомість завдяки низькому безробіттю та невеликій кількості прострочень за іпотекою. Через обмежену пропозицію ціни можуть залишатися високими навіть за слабшого попиту.

Нагадаємо, у Великій Британії 56% покупців першого житла платять за іпотекою більше, ніж раніше за оренду. Причиною стали високі відсоткові ставки, через які купівля власного житла для багатьох британців стала дорожчою за оренду.