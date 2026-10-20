Чому іпотека у Великій Британії дорожча за оренду

За даними агентства нерухомості Hamptons, у вересні 2026 року британці, які вперше придбали житло, у середньому платили за іпотекою на 39 фунтів на місяць більше, ніж раніше за оренду, пише The Guardian.

Найбільше зросли щомісячні витрати у людей віком від 40 років. Серед них 67% після купівлі житла почали платити за іпотекою більше, ніж раніше за оренду. У середньому їхні платежі виявилися на 18% вищими.

Важливо! Причиною стали високі іпотечні ставки, які зросли на тлі війни на Близькому Сході та нестабільності на ринку облігацій. На початку жовтня середня ставка за п'ятирічною іпотекою вперше за три роки досягла 6%. За даними Moneyfacts, 19 жовтня вона становила 5,99%, тоді як за дворічними кредитами – 5,96%.

Керівниця дослідницького напряму Hamptons Анейша Беверідж пояснила, що раніше низькі ставки дозволяли людям після купівлі житла витрачати на щомісячні платежі менше, ніж на оренду. Тепер ця перевага значною мірою зникла. Водночас власники поступово погашають кредит і згодом можуть повністю виплатити вартість житла.

Скільки коштує оренда житла у Великій Британії

У вересні 2026 року середня вартість оренди за новими договорами у Великій Британії становила 1 433 фунти на місяць. Роком раніше орендарі платили в середньому 1 396 фунтів. За рік оренда подорожчала на 2,7%, а темпи зростання стали найвищими майже за два роки.

У Лондоні середня орендна плата сягнула 2 357 фунтів на місяць, що на 1,5% більше, ніж торік. На півдні Англії житло здавали в середньому за 1 419 фунтів, а річне зростання становило 3,7%.

За словами Анейші Беверідж, найбільше подорожчання поки відчувають люди, які переїжджають і укладають нові договори оренди. Різниця між вартістю нових і чинних договорів збільшується. Якщо ціни продовжать зростати, це може вплинути й на тих, хто поки залишається в орендованому житлі.

Нагадаємо, вартість однокімнатних квартир в Україні значно нижча, ніж у Польщі, Румунії та Португалії. У серпні 2026 року медіанна ціна такого житла в Україні становила 38,5 тисячі доларів, тоді як у Португалії – 243 тисячі доларів. Зокрема, за вартість однієї квартири в Лісабоні можна придбати кілька однокімнатних квартир у Києві.