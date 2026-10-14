Скільки коштують однокімнатні квартири в Україні

За даними OLX Нерухомість, у серпні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири площею 30 – 40 квадратних метрів в Україні становила 38,5 тисячі доларів.

Найдорожчими виявилися квартири у Львові, де медіанна ціна сягнула 57,4 тисячі доларів. У Києві таке житло коштувало 53 тисячі доларів, а в Одесі – 38,5 тисячі доларів. Значно дешевше однокімнатні квартири коштували у Дніпрі та Харкові – 27,5 та 25 тисяч доларів відповідно.

У Львові однокімнатні квартири коштують приблизно у 2,3 раза дорожче, ніж у Харкові. На різницю в цінах між українськими містами значною мірою впливають безпекова ситуація та міграція населення, які змінюють попит на нерухомість.

Скільки коштують однокімнатні квартири в інших країнах Європи

Аналітики OLX Нерухомість також дослідили вартість однокімнатних квартир у Румунії, Польщі та Португалії. Порівняно з Україною таке житло в Румунії коштує приблизно в 1,9 раза дорожче, у Польщі – у 3,4 раза, а в Португалії – у 6,3 раза.

Румунія

У Румунії медіанна ціна невеликої однокімнатної квартири становила 74,2 тисячі доларів. Найвищі ціни зафіксували у Клуж-Напоці – 105,3 тисячі доларів за квартиру. У Тімішоарі квартири коштували 84,2 тисячі доларів, а в Констанці – 79 тисяч доларів.

Водночас столиця країни не потрапила навіть до трійки найдорожчих міст. У Бухаресті медіанна вартість становила 75,5 тисячі доларів, а найнижчі ціни зафіксували в Яссах – 73,2 тисячі доларів.

Португалія

Найвищі медіанні ціни серед чотирьох країн зафіксували у Португалії – 243 тисячі доларів за однокімнатну квартиру. Найбільше за таке житло просили в Лісабоні – 297 тисяч доларів. У Порту медіанна вартість становила 243 тисячі доларів, а в Сетубалі – 232,6 тисячі доларів.

Дещо нижчі ціни були в Коїмбрі та Бразі. У першому місті за квартиру площею 30 – 40 квадратних метрів просили 221,4 тисячі доларів, у другому – 210,6 тисячі доларів.

Польща

Медіанна вартість однокімнатної квартири у Польщі становила 129,6 тисячі доларів. Найвищі ціни зафіксували у Варшаві – 174,2 тисячі доларів.

Трохи дешевше житло коштувало у Кракові та Гданську, де медіанні показники становили 164,2 та 158,3 тисячі доларів відповідно. У Вроцлаві вартість таких квартир сягала 145,5 тисячі доларів, тоді як у Познані – 134,1 тисячі доларів.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року вартість оренди квартир у Польщі суттєво відрізнялася залежно від міста. Найдорожче житло здавалося у Варшаві, де оренда однокімнатної квартири в центрі коштувала близько 4,6 тисячі злотих на місяць.