Яка середня вартість оренди квартир у Польщі у 2026 році

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста у Польщі становить 2 765 злотих, а за межами центру – 2 222 злотих. Трикімнатну квартиру в центрі можна орендувати в середньому за 4 497 злотих, тоді як за його межами – за 3 511 злотих, пише 24 Канал за даними Numbeo.

Різниця у вартості оренди залежить не лише від кількості кімнат, а й від розташування квартири. Також варто враховувати, що квартири в нових житлових комплексах коштують дорожче за середні показники.

Найбільший попит на орендне житло зосереджений у великих містах Польщі, де більше можливостей для працевлаштування та навчання. Натомість у менших містах оренда зазвичай обходиться дешевше, що може бути особливо вигідно для тих, хто працює дистанційно.

Скільки коштує оренда житла у найбільших містах Польщі у жовтні

Найдорожче орендувати житло у Варшаві. Серед найдорожчих міст також Гданськ і Краків, де оренда перевищує 3 500 злотих на місяць.

Середня місячна вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить:

у Варшаві – 4 600 злотих (близько 53 тисяч гривень);

у Гданську – 3 900 злотих (близько 45 тисяч гривень);

у Кракові – 3 600 злотих (близько 41 тисячі гривень);

у Вроцлаві – 3 300 злотих (близько 38 тисяч гривень);

у Познані – 3 100 злотих (близько 36 тисяч гривень);

у Катовіце – 2 700 злотих (близько 31 тисячі гривень);

у Лодзі – 2 300 злотих (близько 26 тисяч гривень).

Водночас навіть у Варшаві можна знайти значно дешевші варіанти за межами центру – там середня вартість оренди однокімнатної квартири становить близько 3 700 злотих на місяць.

Нагадаємо, у Польщі планують змінити правила короткострокової оренди квартир із 1 січня 2028 року. Житлові громади та кооперативи зможуть забороняти подобову оренду в окремих будинках, а місцева влада – обмежувати її в певних районах.