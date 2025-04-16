"Завмерле в часі" село назвали найкрасивішим місцем країни: чим воно особливе

Мальовниче село Бір, що розташоване на узбережжі Девону, назвали найчарівнішим місцем у Британії. Воно очолило престижний рейтинг найкращих мальовничих сіл всієї країни.

Бір очолив рейтинг за версією впливового видання The Telegraph, пише 24 Канал. Автори дослідження назвали його ідилічним куточком, що вражає своєю автентичністю, історичним шармом та чудовою природою.

Цікаво Будинок, дерево й вода навколо: який вигляд має найменший острів у світі

Село Бір – подорож у минуле

На офіційному сайті громади вказано: "Наше село втілює уявлення про класичний англійський приморський відпочинок. Кожен куточок створений для ідеальної одноденної поїздки чи довшого відпочинку в найкращих традиціях".

Село розташоване на узбережжя Девона / Фото Pecorama

Бір справляє враження місцини, де ніби зупинився час, дозволяючи мандрівникам поринути в автентичну атмосферу традиційної Англії. На центральній вулиці збереглися старомодні паби та крамниці, багато з яких передавалися з покоління в покоління.

У Бірі відчувається дух оповідань Енід Блайтон (відома англійська підліткова письменниця – 24 Канал) із традиційним англійським імбирним пивом. Це надзвичайно приємне місце, яке зберігає старомодний шарм,

– описують село журналісти.

Центр Бору / Фото istock

Історично на цій території проживали контрабандисти, які ховалися в печерах і поміж скель. Їхні імпровізовані помешкання зберегтися й донині – їх використовують ловці крабів.

До Бору можна дістатися автомобілем або поїздом від найближчих міст Ексмінстер та Ексетер. Варіантів житла для мандрівників там є багато що в центрі села, що на околицях.