Майже 6,1 мільярда за "зайві" метри: де українці сплатили найбільше податку

У 2026 році українці вже сплатили майже 6,1 мільярда гривень податку за зайві квадратні метри. Найбільше коштів надійшло з кількох регіонів, причому один із них помітно випередив усі інші.

Де українці сплатили найбільше податку на нерухомість

За перше півріччя 2026 року власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 6,1 мільярда гривень. Це на 8,6% більше, ніж за такий самий період 2025 року, повідомили у Державній податковій службі.

Загалом податок сплатили понад 500 тисяч власників нерухомості. Ці гроші залишаються у місцевих бюджетах, тож громади можуть спрямовувати їх на власні потреби.

Найбільшу суму отримав бюджет Києва – 1,2 мільярда гривень. Столиця помітно випередила всі області за сумою податку.

Серед областей найбільше податку сплатили:

у Київській області – 674,3 мільйона гривень;

у Дніпропетровській області – 620 мільйонів гривень;

у Львівській області – 602,8 мільйона гривень.

Як розрахувати податок на нерухомість у 2026 році

Податок нараховують лише за площу понад установлену пільгову межу. Для квартири вона становить 60 квадратних метрів, для будинку – 120 квадратних метрів, а для квартири й будинку у власності однієї людини – 180 квадратних метрів.

Ставку визначає місцева рада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен понаднормовий квадратний метр. У 2026 році сплачують податок за 2025 рік, тому для розрахунку беруть мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року. Максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр понад норму.