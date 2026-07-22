Где украинцы заплатили больше всего налога на недвижимость

За первое полугодие 2026 года владельцы жилой и нежилой недвижимости уплатили в местные бюджеты почти 6,1 миллиарда гривен. Это на 8,6% больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили в Государственной налоговой службе.

В целом налог уплатили более 500 тысяч владельцев недвижимости. Эти деньги остаются в местных бюджетах, поэтому общины могут направлять их на собственные нужды.

Наибольшую сумму получил бюджет Киева – 1,2 миллиарда гривен. Столица заметно опередила все области по сумме налога.

Среди областей больше всего налога уплатили:

в Киевской области – 674,3 миллиона гривен;

в Днепропетровской области – 620 миллионов гривен;

во Львовской области – 602,8 миллиона гривен.

Как рассчитать налог на недвижимость в 2026 году

Налог начисляется только за площадь, превышающую установленный льготный предел. Для квартиры он составляет 60 квадратных метров, для дома – 120 квадратных метров, а для квартиры и дома, находящихся в собственности одного человека, – 180 квадратных метров.

Ставку определяет местный совет, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый сверхнормативный квадратный метр. В 2026 году уплачивают налог за 2025 год, поэтому для расчета берут минимальную зарплату по состоянию на 1 января 2025 года. Максимальная ставка составляет 120 гривен за квадратный метр сверх нормы.