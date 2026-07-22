Де українці сплатили найбільше податку на нерухомість

За перше півріччя 2026 року власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 6,1 мільярда гривень. Це на 8,6% більше, ніж за такий самий період 2025 року, повідомили у Державній податковій службі.

Загалом податок сплатили понад 500 тисяч власників нерухомості. Ці гроші залишаються у місцевих бюджетах, тож громади можуть спрямовувати їх на власні потреби.

Найбільшу суму отримав бюджет Києва – 1,2 мільярда гривень. Столиця помітно випередила всі області за сумою податку.

Серед областей найбільше податку сплатили:

у Київській області – 674,3 мільйона гривень;

у Дніпропетровській області – 620 мільйонів гривень;

у Львівській області – 602,8 мільйона гривень.

Як розрахувати податок на нерухомість у 2026 році

Податок нараховують лише за площу понад установлену пільгову межу. Для квартири вона становить 60 квадратних метрів, для будинку – 120 квадратних метрів, а для квартири й будинку у власності однієї людини – 180 квадратних метрів.

Ставку визначає місцева рада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен понаднормовий квадратний метр. У 2026 році сплачують податок за 2025 рік, тому для розрахунку беруть мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року. Максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр понад норму.