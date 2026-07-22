Де українці сплатили найбільше податку на нерухомість
За перше півріччя 2026 року власники житлової та нежитлової нерухомості сплатили до місцевих бюджетів майже 6,1 мільярда гривень. Це на 8,6% більше, ніж за такий самий період 2025 року, повідомили у Державній податковій службі.
Загалом податок сплатили понад 500 тисяч власників нерухомості. Ці гроші залишаються у місцевих бюджетах, тож громади можуть спрямовувати їх на власні потреби.
Найбільшу суму отримав бюджет Києва – 1,2 мільярда гривень. Столиця помітно випередила всі області за сумою податку.
Серед областей найбільше податку сплатили:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- у Київській області – 674,3 мільйона гривень;
- у Дніпропетровській області – 620 мільйонів гривень;
- у Львівській області – 602,8 мільйона гривень.
Як розрахувати податок на нерухомість у 2026 році
Податок нараховують лише за площу понад установлену пільгову межу. Для квартири вона становить 60 квадратних метрів, для будинку – 120 квадратних метрів, а для квартири й будинку у власності однієї людини – 180 квадратних метрів.
Ставку визначає місцева рада, але вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен понаднормовий квадратний метр. У 2026 році сплачують податок за 2025 рік, тому для розрахунку беруть мінімальну зарплату станом на 1 січня 2025 року. Максимальна ставка становить 120 гривень за квадратний метр понад норму.