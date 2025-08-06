У західних областях та Києві житло дороге. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку. Однак у п'ятірку найдорожчих входять і міста з інших регіонів.

В яких п'ятьох містах купити житло найдорожче, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу ЛУН.

Читайте також Локація, поверх, тип будинку: яке житло обирають українці в умовах війни

Які міста пропонують найдорожчу нерухомість у новобудовах?

Квадратний метр у новобудовах у серпні 2025 року найдорожчий у Львові, найдешевший у Запоріжжі. У п'ятірку міст з найвищими цінами входять:

Львів – 57 100 (за останні пів року ціни не змінилися);

Київ – 54 800 гривень за квадрат (за останні пів року ціни не змінилися);

Ужгород – 48 300 гривень за квадрат (зростання ціни на 5% за останні пів року);

Дніпро – 45 800 гривень за квадрат (без змін ціни за 6 місяців);

Одеса – 45 700 гривень за квадрат (на 10% більше, ніж було пів року тому).



В Ужгороді одні з найвищих цін на квартири в Україні / Фото news.uzhgorod.ua

Де найдорожче житло на вторинці?

Щодо квартир вторинного ринку, то однокімнатні найдорожчі в таких містах:

Київ – 65 000 доларів (на 8% більше, ніж пів року тому);

Львів – 64 700 доларів (на 1% більше);

Ужгород – 63 000 доларів (на 5% більше);

Рівне – 53 000 доларів (ціни без змін);

Чернівці – 51 500 доларів (на 16% більше).

За двокімнатні квартири найбільше викласти доведеться у містах: Київ – 100 000 доларів, Львів – 93 000 доларів, Ужгород – 90 000 доларів, Чернівці – 75 000 доларів, Рівне – 62 900 доларів.

Трикімнатні квартири найдорожче продають у Києві – 150 000 доларів, Львові – 117 000 доларів, Ужгороді – 110 000 доларів, Чернівцях – 94 800 доларів, Одесі – 85 000 доларів.