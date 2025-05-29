Львівщина у трійку не потрапила: в яких регіонах у 2025 році з'явилося найбільше квартир
- За перші три місяці 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири.
- Найбільше нового житла з'явилося на ринку Київщини.
В Україні за перший квартал 2025 року прийняли в експлуатацію понад 28 тисяч квартир у житлових будинках. Найбільше нових помешкань з'явилося у Київській області.
Де ще здали багато квартир в експлуатацію, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Державної служби статистики.
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Де здали найбільше квартир в експлуатацію
Загалом у період зі січня по березень 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках, з них в одноквартирних житлових будинках – 8 462, у багатоквартирних – 19 970.
Найбільше квартир з'явилося у таких областях:
- Київська – 5 472;
- Київ – 4 076;
- Одеська – 3 488;
- Львівська – 3 076;
- Вінницька – 2 409.
Натомість найменше квартир ввели в експлуатацію у регіонах:
- Херсонщина – 16;
- Донеччина – 40;
- Миколаївщина – 49;
- Кіровоградщина – 60;
- Сумщина – 75.
Найбільше нових квартир у 2025 році з'явилося на Київщині / Фото iStock
Яка ситуація зі зданими площами
Загальна площа нових квартир в Україні становить майже 2,3 мільйона квадратних метрів, з них в одноквартирних будинках – 1,15 мільйона квадратів. Сумарна житлова площа становить 1,04 мільйона квадратних метрів.
Серед регіонів найбільшу площу нових помешкань здали в експлуатацію у:
- Київській області – понад 444 тисяч квадратів;
- Києві – понад 282 тисяч квадратів;
- Одеській області – понад 199 тисяч квадратів.
Зауважимо, що Державна служба статистики не враховувала дані з тимчасово окупованих ворогом українських територій.
До слова, за перші чотири місяці 2025 року найвідчутніше квартири подорожчали у Харкові – на 11%. У більшості ж міст вартість помешкань відчутно не змінилася. Однак є і такі, де житло стало доступнішим, серед них – Львів.