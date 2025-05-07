Душ і туалет поруч з ліжком: в Одесі продають однокімнатну квартиру всього за 7 тисяч доларів

На вторинному ринку Одеси з'явилася дешева смарт-квартира. Помешкання хоч і в занедбаному стані, але коштує надто дешево – лише 7 тисяч доларів.

Квартира розташована на останньому, третьому поверсі, цегляного будинку на вулиці Стовповій. Рік та тип забудови авторка оголошення не вказала, пише 24 Канал, посилаючись на дані з онлайн-платформи OLX.

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Спальня і ванна в одній кімнаті

Загальна площа квартири становить 22 метри квадратні. На спальню з імпровізованою ванною кімнатою виокремили 18 квадратів, а площа кухні складає 4 квадрати.

У спальні вмістили майже все: ліжко, робочий стіл з технікою, шафу, холодильник, морозильну камеру, а також унітаз та душову кабіну, що стоять впритул до ліжка.

Щоправда, цей максималізм нагадує хаос, якщо ще й враховувати той факт, що квартира потребує кабітального ремонту.

На фото видно голі бетонні стіни та відкриті комунікації, стару дерев'яну підлогу, а також штори замість міжкімнатних дверей. Проте вартість квартири дуже вигідна, тож це чудова можливість вкласти більшу частину заощаджень у гарний ремонт.

До того ж помешкання має зручну локацію – у пішій доступності є зупинка громадського транспорту, лікарня, ТРЦ, ринок, магазини, нова пошта та інші необхідні об'єкти інфраструктури.

Дуже дешева квартира в Одесі / Фото OLX

До слова, у Дніпрі нещодавно продавали квартиру за також доступною ціною. Щоправда, там власники організували місце для ванних процедур одразу на кухні. Стан житла – кращий, хоча теж потребує ремонту. Ціна за майже 43 квадрати – 13,5 тисячі доларів.