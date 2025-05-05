Квартира розташована в ближньому центрі Києва. Її продають у новобудові бізнес-класу, але без ремонту, розповідає 24 Канал, посилаючись на оголошення у місцевій фейсбук-спільноті.
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Трикімнатна квартира за космічну ціну
Житло має площу 118 квадратних метрів, з яких 40 квадратів – виділено на кухню. Квартиру пропонують без ремонту. Там виконали чорнові та підготовчі роботи, а також провели електрику.
Планування:
- кухня-студія з виходом на лоджію;
- три окремі спальні;
- два санвузли;
- гардеробна кімната.
Хоча помешкання пропонують з "голими стінами", воно коштує аж 325 тисяч доларів (13,5 мільйона гривень).
"Квартира світла та з панорамними вікнами", – пише автор оголошення. Серед переваг він називає розташування в розвиненому районі та наявність зручної транспортної розв'язки.
Трикімнатна квартира без ремонту / Фото Сергія Фещенка
"Ви звідки ціни берете?"
Кияни та інші підписники спільноти не могли стримати емоції, які в них викликала ціна квартири. Майже всі коментатори зійшлися на думці, що сума 325 тисяч доларів – захмарна.
- В Україні якийсь секретний вірус. Ви звідки ціни берете?
- За цю ціну в Каліфорнії можна будинок купити;
- Квартал мрії, ага. Вийшов на балкон – і вже в чужій спальні;
- А чому так "дешево", в чому підступ?
Вигляд з вікна на лоджію / Фото Сергія Фещенка
Один із користувачів зауважив, що в оголошенні нічого не вказано про наявність паркомісця. За таку ціну воно точно мало б бути, інакше це просто смішно, зауважив коментатор.