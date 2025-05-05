Квартира расположена в ближнем центре Киева. Ее продают в новостройке бизнес-класса, но без ремонта, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объявление в местном фейсбук-сообществе.

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Трехкомнатная квартира за космическую цену

Жилье имеет площадь 118 квадратных метров, из которых 40 квадратов – выделено на кухню. Квартиру предлагают без ремонта. Там выполнили черновые и подготовительные работы, а также провели электричество.

Планировка:

кухня-студия с выходом на лоджию;

три отдельные спальни;

два санузла;

гардеробная комната.

Хотя помещение предлагают с "голыми стенами", оно стоит аж 325 тысяч долларов (13,5 миллиона гривен).

"Квартира светлая и с панорамными окнами", – пишет автор объявления. Среди преимуществ он называет расположение в развитом районе и наличие удобной транспортной развязки.

Трехкомнатная квартира без ремонта / Фото Сергея Фещенко

"Вы откуда цены берете?"

Киевляне и другие подписчики сообщества не могли сдержать эмоции, которые у них вызвала цена квартиры. Почти все комментаторы сошлись во мнении, что сумма 325 тысяч долларов – заоблачная.

В Украине какой-то секретный вирус. Вы откуда цены берете?

За эту цену в Калифорнии можно дом купить;

Квартал мечты, ага. Вышел на балкон – и уже в чужой спальне;

А почему так "дешево", в чем подвох?



Вид из окна на лоджию / Фото Сергея Фещенко

Один из пользователей заметил, что в объявлении ничего не указано о наличии паркоместа. За такую цену оно точно должно быть, иначе это просто смешно, заметил комментатор.