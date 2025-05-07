Квартира расположена на последнем, третьем этаже, кирпичного дома на улице Столбовой. Год и тип застройки автор объявления не указала, пишет 24 Канал, ссылаясь на данные с онлайн-платформы OLX.

Обратите внимание В Киеве продают квартиру с "голыми стенами" за бешеную сумму: почему такая стоимость

Спальня и ванная в одной комнате

Общая площадь квартиры составляет 22 метра квадратных. На спальню с импровизированной ванной комнатой выделили 18 квадратов, а площадь кухни составляет 4 квадрата.

В спальне вместили почти всекровать, рабочий стол с техникой, шкаф, холодильник, морозильную камеру, а также унитаз и душевую кабину, стоящие вплотную к кровати.

Правда, этот максимализм напоминает хаос, если еще и учитывать тот факт, что квартира нуждается в кабинетном ремонте.

На фото видно голые бетонные стены и открытые коммуникации, старый деревянный пол, а также шторы вместо межкомнатных дверей. Однако стоимость квартиры очень выгодная, поэтому это прекрасная возможность вложить большую часть сбережений в хороший ремонт.

К тому же помещение имеет удобную локацию – в пешей доступности есть остановка общественного транспорта, больница, ТРЦ, рынок, магазины, новая почта и другие необходимые объекты инфраструктуры.

Очень дешевая квартира в Одессе / Фото OLX

К слову, в Днепре недавно продавали квартиру по также доступной цене. Правда, там владельцы организовали место для ванных процедур сразу на кухне. Состояние жилья – лучше, хотя тоже нуждается в ремонте. Цена за почти 43 квадрата – 13,5 тысяч долларов.