Відпочинок біля моря: у скільки обійдеться українцям оренда квартири

У 2025 році декілька країн залишаються популярними для літнього відпочинку серед українців. Ціни на оренду у них відрізняються, якщо самостійно організовувати відпустку. Десь можна знайти житло дорожче, а десь дешевше.

У яких країнах найчастіше відпочивають українці й скільки вони можуть заплатити за оренду помешкання біля моря, інформує 24 Канал.

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Яка вартість квартири для відпочинку?

Річ у тім, що відповідно до даних туроператора Join UP! Україна, передає УНІАН, серед напрямків, куди найчастіше подорожують українці, є такі:

Єгипет,

Туреччина,

Греція.

Ціни на оренду квартир у цих країнах варіюються. Відтак, в середньому найдешевше орендувати житло можна у Єгипті, а Туреччина та Греція дорожчі у цьому випадку.

Ціни в Єгипті

Якщо ж організовувати відпочинок самостійно, то одним із найважливіших чинників хорошої подорожі є житло. Наприклад, за даними Airbnb, орендувати квартиру в Єгипті, а саме у Шарм-ель-Шейх, то на 6 ночей у середині серпня доведеться заплатити від 8 570 гривень до майже 48 000 гривень залежно від типу помешкання.

Подалі від центру міста оренда може обійтися навіть у трішки більше, аніж 5 000 гривень. Водночас умови там будуть найзвичайніші.

Різна вартість житла в Туреччині

В Анталії на аналогічний період оренда квартири коштуватиме дорожче: вже від 16 804 гривень до 29 676 гривень.

Але у найближчих містечках до Анталії можна знайти помешкання у різних цінових сегментах залежно від умов комфорту – це як і 17 293 тисячі за квартиру з однією спальнею, так і 30 818 гривень за студію у місті Кемер.

Зауважте! У таких курортних містах Туреччини, як Фетхіє та Мармарис, ціна на оренду житла дорожчі. Наприклад, у Фетхіє нижче 30 000 гривень за 6 ночей помешкання не знайти. У Мармарисі за квартиру орієнтовно можна заплатити від 29 000 гривень, але є ціни і в понад 100 000 гривень.

Дорога і дешева Греція

У самих Афінах ціновий сегмент на оренду різниться. Все залежить від умов, які обирає собі турист.

Знаходимо вартість за 6 ночей у 11 218 гривень, однак це не поблизу центру міста. Водночас є також і вартість в 40 405 гривень з власним джакузі та видом на Акрополь.

У місті Каллітея можна орендувати невелику квартиру, де буде спальня, ванна та кухня-вітальня. Загалом буде 4 спальних ліжка. Ціна – 17 374 гривень.

Натомість чим ближче до моря, тим ціни дорожчають. Відтак, є варіант з ціною в 28 305 гривень за 6 ночей, однак там буде лише 2 спальних місця.

У місті Каллітея можна знайти апартаменти і за майже 120 000 гривень, де буде дизайнерський ремонт, панорамні вікна та власний басейн.