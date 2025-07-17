Дорого не всюди: де на Заході продають найдешевші квартири

Не одне західне місто входить до рейтингу найдорожчих за вартістю житла в Україні. Проте це не означає, що такі високі ціни є в кожному обласному центрі.

За даними ЛУН, у Хмельницькому ціни на квартири найнижчі серед усіх обласних центрів на Заході. А подекуди житло там навіть дешевше, ніж у центральних містах, пише 24 Канал.

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Які ціни на вторинному ринку в Хмельницькому

Житло в Хмельницькому не лише бюджетне в порівнянні з великими містами-сусідами, а й фактично незмінне в ціні. За останні пів року квартири там подорожчали на 2 – 3%.

Однокімнатні квартири в Хмельницькому коштують в середньому 35,5 тисячі доларів. Вартість двокімнатного житла становить близько 50,2 тисячі доларів, а трикімнатні помешкання продають за 61,9 тисячі доларів.



Ціни на вторинному ринку по Україні / Дані ЛУН

Якщо порівняти ціни навіть із сусіднім Рівним, то різниця – суттєва. Там однокімнатна квартира коштуватиме, як у Хмельницькому двокімнатна – 50 тисяч доларів.

Скільки коштує житло в новобудовах

Вартість квадратного метра в новобудовах також найнижча серед західних міст – у середньому 700 доларів. За останні пів року ціна зросла на 6%.

Вартість квадрата відповідно до класу житла:

економ – 680 доларів;

комфорт – 690 доларів;

преміум – 690 доларів;

бізнес – 760 доларів.

Варто зазначити, що в більшості обласних центрів середня вартість квадратного метра стартує від 900 – 1000 доларів.