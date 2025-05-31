Скільки на нерухомості заробляють в різних країнах Європи

Рентабельність вкладень у нерухомість в Європі коливається в середньому від 3% до 8%. Усе залежить від країни та типу об'єкта.

Детальніше про те, скільки заробляють європейці на нерухомості, 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал Finance.ua.

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Яка прибутковість інвестицій у нерухомість Європи

Згідно з даними Євростату – статистичної служби Європейського Союзу, яка збирає та аналізує інформацію у країнах-членах ЄС, рівень прибутковості інвестицій у європейську нерухомість у середньому становить від 3% до 8%. Ці показники варіюються залежно від країни та виду нерухомості.

Зокрема, у Німеччині середній дохід від оренди нерухомості становить приблизно 4%, тоді як в Іспанії ця цифра може досягати й 6 – 7%. Також відчутно відрізняється і приріст капіталу: у країнах Східної Європи, як-от Чехія чи Польща, вартість житла зростає активніше.



Дохідність від вкладень у нерухомість різна у різних країнах Європи / Фото Shutterstock

Якщо порівняти рентабельність інвестицій у нерухомість у різних країнах Європи, отримаємо такі приблизні цифри:

Німеччина: дохідність оренди становить приблизно 4%, загальний приріст капіталу через підвищення собівартості – 3 – 5%;

Франція: оренда – 3 – 5%, приріст капіталу – 2 – 4%;

Іспанія: оренда – 6 – 7%, приріст капіталу – 5 – 8%;

Польща: оренда – 5 – 7%, приріст капіталу – 6 – 10%.

Ці відмінності стають особливо помітними у довгостроковій перспективі. На ефективність інвестування у нерухомість впливають не лише економічні чинники, а й попит на житло, особливості ринку, а також регуляторне середовище в кожній окремій країні.

Нагадаємо, відповідно до даних Global Property Guide, найвигідніше у 2025 році інвестувати гроші в нерухомість Литви, Естонії та Румунії.