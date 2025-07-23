Житло в Україні хочуть зробити доступнішим: як цього досягатимуть

Національний банк України спільно з урядом презентував Стратегію розвитку іпотечного кредитування. Документ передбачає низку кроків для зниження ризиків у сфері житлового кредитування та розширення доступу громадян до іпотеки.

Серед ключових напрямів – запровадження масового страхування воєнних ризиків і оновлення законодавчої бази у сфері будівництва. Відповідну інформацію повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НБУ.

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Що передбачає стратегія щодо ринку житла?

Згідно з презентацією, підготовленою НБУ, стратегія розвитку іпотеки має на меті створити умови для надання доступних кредитів на житло.

Як зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний, стратегічний документ був ухвалений ще у 2024 році, проте його реалізація потребує низки передумов. За його словами, українські банки мають необхідні ресурси для активного іпотечного кредитування, тож зараз важливо зосередитися на створенні відповідного середовища.

В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Які головні цілі стратегії?

У НБУ окреслили основні завдання стратегії:

Мінімізація ризиків завдяки впровадженню системи страхування воєнних ризиків і вдосконаленню норм будівельного законодавства.

Прозоре кредитування шляхом оновлення стандартів розкриття інформації відповідно до європейських норм та покращення державної підтримки іпотечних програм.

Захист кредиторів через модернізацію процедур щодо врегулювання проблемної заборгованості.

Також передбачений розвиток сек'юритизації – механізму, що дозволить масштабувати іпотечне кредитування через випуск забезпечених облігацій.

Втіленням стратегії займатимуться Нацбанк, Кабінет Міністрів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Водночас важливу роль має відіграти Верховна Рада, яка повинна забезпечити ухвалення необхідних змін до законодавства.