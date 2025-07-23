Житло в Україні хочуть зробити доступнішим: як цього досягатимуть
- Національний банк України разом з урядом презентував стратегію розвитку іпотечного кредитування.
- Вона передбачає зниження ризиків та розширення доступу до іпотеки.
Національний банк України спільно з урядом презентував Стратегію розвитку іпотечного кредитування. Документ передбачає низку кроків для зниження ризиків у сфері житлового кредитування та розширення доступу громадян до іпотеки.
Серед ключових напрямів – запровадження масового страхування воєнних ризиків і оновлення законодавчої бази у сфері будівництва. Відповідну інформацію повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НБУ.
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Що передбачає стратегія щодо ринку житла?
Згідно з презентацією, підготовленою НБУ, стратегія розвитку іпотеки має на меті створити умови для надання доступних кредитів на житло.
Як зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний, стратегічний документ був ухвалений ще у 2024 році, проте його реалізація потребує низки передумов. За його словами, українські банки мають необхідні ресурси для активного іпотечного кредитування, тож зараз важливо зосередитися на створенні відповідного середовища.
В умовах війни у девелоперів з'являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.
Які головні цілі стратегії?
У НБУ окреслили основні завдання стратегії:
- Мінімізація ризиків завдяки впровадженню системи страхування воєнних ризиків і вдосконаленню норм будівельного законодавства.
- Прозоре кредитування шляхом оновлення стандартів розкриття інформації відповідно до європейських норм та покращення державної підтримки іпотечних програм.
- Захист кредиторів через модернізацію процедур щодо врегулювання проблемної заборгованості.
Також передбачений розвиток сек'юритизації – механізму, що дозволить масштабувати іпотечне кредитування через випуск забезпечених облігацій.
Втіленням стратегії займатимуться Нацбанк, Кабінет Міністрів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Водночас важливу роль має відіграти Верховна Рада, яка повинна забезпечити ухвалення необхідних змін до законодавства.