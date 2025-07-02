У будинку 1913 року: у Львові за понад 50 мільйонів продають розкішну квартиру з басейном
- У Львові продають розкішну квартиру з басейном у будинку 1913 року.
- Квартира має площу 548,6 квадратного метра.
У Львові продають елітне житло з басейном, розташоване у старовинному будинку на вулиці Котляревського. Будівлю звели ще у 1913 році.
Про елітну квартиру в історичному будинку Львова 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення, розміщене на платформі OLX.
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Умови у квартирі
У Львові продають ексклюзивну квартиру в будинку початку ХХ століття, виконаному у стилі неокласицизму.
Будівля відображає величну архітектурну спадщину Львова, характерну для цього періоду, з високими стелями, витонченими фасадами та великими вікнами,
– зазначено в описі.
Квартира має просторе планування з великими кімнатами та широкими коридорами.
Загальна площа житла становить 548,6 квадратного метра, з них житлова частина квартири – 298,6 квадратного метра. Ще 250 квадратів займають технічні приміщення, приватна SPA-зона з басейном та кімнати для зберігання речей.
В оголошенні наголошують, що квартира – ідеальний варіант для поціновувачів архітектурної спадщини, простору та центрального розташування.
Ціна квартира – 1 285 000 доларів, тобто 53 785 494 гривень.
Який вигляд має квартира за понад 50 мільйонів гривень у Львові / Фото OLX