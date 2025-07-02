У будинку 1913 року: у Львові за понад 50 мільйонів продають розкішну квартиру з басейном

У Львові продають елітне житло з басейном, розташоване у старовинному будинку на вулиці Котляревського. Будівлю звели ще у 1913 році.

Про елітну квартиру в історичному будинку Львова 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення, розміщене на платформі OLX.

Зверніть увагу У Києві продають незвичайну квартиру майже за 8 мільйонів гривень: мережу вразив її інтер'єр

Умови у квартирі

У Львові продають ексклюзивну квартиру в будинку початку ХХ століття, виконаному у стилі неокласицизму.

Будівля відображає величну архітектурну спадщину Львова, характерну для цього періоду, з високими стелями, витонченими фасадами та великими вікнами,

– зазначено в описі.

Квартира має просторе планування з великими кімнатами та широкими коридорами.

Загальна площа житла становить 548,6 квадратного метра, з них житлова частина квартири – 298,6 квадратного метра. Ще 250 квадратів займають технічні приміщення, приватна SPA-зона з басейном та кімнати для зберігання речей.

В оголошенні наголошують, що квартира – ідеальний варіант для поціновувачів архітектурної спадщини, простору та центрального розташування.

Ціна квартира – 1 285 000 доларів, тобто 53 785 494 гривень.

Який вигляд має квартира за понад 50 мільйонів гривень у Львові / Фото OLX