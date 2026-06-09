Ексгендиректор Google Ерік Шмідт став співвласником бізнес-центрів у Києві

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт та його дружина Венді стали співвласниками частини комерційної нерухомості інвестиційної компанії Dragon Capital у Києві. Подружжя отримало частки у семи компаніях, які володіють офісними, торгівельними та логістичними об'єктами.

Яку нерухомість у Києві придбав Ерік Шмідт?

Ерік Шмідт і Венді Шмідт через New Ukraine PE Holding Limited стали співвласниками семи компаній із портфеля Dragon Capital. Кожен із них отримав по 36%, пише Forbes Ukraine.

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До переліку активів увійшли бізнес-центри Eurasia та Prime, торгівельно-офісний комплекс Piramida, а також логістичний комплекс East Gate Logistic. Всі об'єкти розташовані у Києві або його околицях та належать до комерційної нерухомості.

Вартість придбаної частки може становити від 55 до 70 мільйонів доларів. Водночас управління об'єктами залишається за Dragon Capital. У компанії підтвердили зміну структури власності фірм, які володіють цими об'єктами.

Як зазначає Forbes, угода відбулася на тлі зниження вартості української нерухомості через повномасштабну війну. Керівний партнер юридичної фірми Totum LF Юрій Хапко вважає, що для інвесторів це можливість увійти в активи за нижчою оцінкою порівняно з довоєнним періодом.

Йдеться не про нове будівництво, а про нерухомість, яка вже працює та приносить дохід від оренди. У 2025 році доходи бізнес-центру Eurasia збільшилися на 24% – до 194 мільйонів гривень, а бізнес-центру Prime – на 11%, майже до 95 мільйонів гривень.

ТРЦ і БЦ Piramida отримав майже 463 мільйони гривень виторгу, що на 11% більше, ніж роком раніше. East Gate Logistic збільшив дохід більш ніж на 10% – до 138,8 мільйона гривень.

Що відомо про інші продажі комерційної нерухомості?

Національний банк України продав комплекс будівель колишнього "Імексбанку" в Одесі за 93 мільйони гривень, що майже вчетверо перевищує стартову ціну. Стартова ціна об'єкта становила майже 24,8 мільйона гривень.

У Нацбанку повідомили, що будівлі зазнали значних пошкоджень через російські атаки у 2024 році. Це вплинуло на ринкову вартість майна, однак попит на аукціоні все одно залишався високим.