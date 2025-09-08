Як пофарбувати стіни вдома самотужки: поради, що зекономлять ваш бюджет
- Експерт Ентоні Куліковскі радить використовувати якісну фарбу та інструменти для фарбування стін, щоб уникнути проблем з покриттям.
- Перед фарбуванням важливо підготувати стіни, очистити їх, зашліфувати нерівності та захистити меблі й підлогу.
Багато хто вирішує зекономити та пофарбувати стіни власноруч. Але експерти попереджають: без підготовки та правильного підходу такий "ремонт" може обернутися зайвими витратами.
Власник компанії Five Star Painting Ентоні Куліковскі у коментарі Agro look поділився головними правилами, які допоможуть досягти професійного результату навіть у домашніх умовах, передає 24 Канал.
Як правильно пофарбувати стіни?
- Використовуйте якісну фарбу
Як пояснив Куліковскі, низькоякісні фарби швидко вицвітають, лущаться й утворюють пухирі. Тож, він радить не економити на ґрунтовці та фарбі, адже це інвестиція у довговічність та охайний вигляд стін.
- Обирайте правильні інструменти
Пензлі, валики та розпилювачі – ключові інструменти, які варто купувати у перевірених виробників.
Дешеві матеріали лише зіпсують результат,
– зазначив експерт.
- Підготовка – половина успіху
Перш ніж взятися за фарбування, варто очистити стіни, зашліфувати нерівності, накрити меблі й підлогу. Без підготовки фарба не пристане належним чином і швидко почне відшаровуватися.
- Уважно підходьте до вибору кольору
Неправильний відтінок може зіпсувати навіть ідеальне покриття.
Варто подумати про загальний стиль вашого дому й обирати кольори, які будуть актуальні довгі роки,
– порадив Куліковскі.
- Будьте реалістами
Складні проєкти – високі стелі, фасади чи багатошарові декоративні елементи – краще залишити професіоналам. Майстри мають досвід і техніку, яка забезпечить бездоганний результат і вбереже вас від дорогих помилок.
Коли варто перефарбовувати стіни?
- Стіни з часом втрачають свій первісний вигляд навіть за дбайливого догляду. Однією з головних ознак того, що настав час перефарбовувати, є вицвітання кольору через вплив сонячних променів або штучного освітлення.
- Також на поверхні можуть з'являтися плями, подряпини чи потертості, які вже не піддаються очищенню. Інколи фарба починає відшаровуватися чи тріскатися, що не лише псує естетику, а й може свідчити про проблеми з вологою чи якістю попереднього покриття.