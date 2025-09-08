Укр Рус
Нерухомість Ремонт від А до Я Як пофарбувати стіни вдома самотужки: поради, що зекономлять ваш бюджет
8 вересня, 19:25
2

Як пофарбувати стіни вдома самотужки: поради, що зекономлять ваш бюджет

Альона Захарова
Основні тези
  • Експерт Ентоні Куліковскі радить використовувати якісну фарбу та інструменти для фарбування стін, щоб уникнути проблем з покриттям.
  • Перед фарбуванням важливо підготувати стіни, очистити їх, зашліфувати нерівності та захистити меблі й підлогу.

Багато хто вирішує зекономити та пофарбувати стіни власноруч. Але експерти попереджають: без підготовки та правильного підходу такий "ремонт" може обернутися зайвими витратами.

Власник компанії Five Star Painting Ентоні Куліковскі у коментарі Agro look поділився головними правилами, які допоможуть досягти професійного результату навіть у домашніх умовах, передає 24 Канал.

Дивіться також Красиво, але не практично: які модні тренди у ремонті ні в якому разі не варто повторювати 

Як правильно пофарбувати стіни?

  • Використовуйте якісну фарбу

Як пояснив Куліковскі, низькоякісні фарби швидко вицвітають, лущаться й утворюють пухирі. Тож, він радить не економити на ґрунтовці та фарбі, адже це інвестиція у довговічність та охайний вигляд стін.

  • Обирайте правильні інструменти

Пензлі, валики та розпилювачі – ключові інструменти, які варто купувати у перевірених виробників. 

Дешеві матеріали лише зіпсують результат, 
– зазначив експерт.

  • Підготовка – половина успіху

Перш ніж взятися за фарбування, варто очистити стіни, зашліфувати нерівності, накрити меблі й підлогу. Без підготовки фарба не пристане належним чином і швидко почне відшаровуватися.

  • Уважно підходьте до вибору кольору

Неправильний відтінок може зіпсувати навіть ідеальне покриття. 

Варто подумати про загальний стиль вашого дому й обирати кольори, які будуть актуальні довгі роки, 
– порадив Куліковскі. 

Раніше ми писали, що у 2025 році трендом в дизайні кухонь стають кольорові та візерунчасті елементи, які відображають індивідуальність власників, замінюючи монохромні білі інтер'єри.

  • Будьте реалістами

Складні проєкти – високі стелі, фасади чи багатошарові декоративні елементи – краще залишити професіоналам. Майстри мають досвід і техніку, яка забезпечить бездоганний результат і вбереже вас від дорогих помилок.

Коли варто перефарбовувати стіни?

  • Стіни з часом втрачають свій первісний вигляд навіть за дбайливого догляду. Однією з головних ознак того, що настав час перефарбовувати, є вицвітання кольору через вплив сонячних променів або штучного освітлення.
  • Також на поверхні можуть з'являтися плями, подряпини чи потертості, які вже не піддаються очищенню. Інколи фарба починає відшаровуватися чи тріскатися, що не лише псує естетику, а й може свідчити про проблеми з вологою чи якістю попереднього покриття.