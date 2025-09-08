Власник компанії Five Star Painting Ентоні Куліковскі у коментарі Agro look поділився головними правилами, які допоможуть досягти професійного результату навіть у домашніх умовах, передає 24 Канал.

Як правильно пофарбувати стіни?

Використовуйте якісну фарбу

Як пояснив Куліковскі, низькоякісні фарби швидко вицвітають, лущаться й утворюють пухирі. Тож, він радить не економити на ґрунтовці та фарбі, адже це інвестиція у довговічність та охайний вигляд стін.

Обирайте правильні інструменти

Пензлі, валики та розпилювачі – ключові інструменти, які варто купувати у перевірених виробників.

Дешеві матеріали лише зіпсують результат,

– зазначив експерт.

Підготовка – половина успіху

Перш ніж взятися за фарбування, варто очистити стіни, зашліфувати нерівності, накрити меблі й підлогу. Без підготовки фарба не пристане належним чином і швидко почне відшаровуватися.

Уважно підходьте до вибору кольору

Неправильний відтінок може зіпсувати навіть ідеальне покриття.

Варто подумати про загальний стиль вашого дому й обирати кольори, які будуть актуальні довгі роки,

– порадив Куліковскі.

Будьте реалістами

Складні проєкти – високі стелі, фасади чи багатошарові декоративні елементи – краще залишити професіоналам. Майстри мають досвід і техніку, яка забезпечить бездоганний результат і вбереже вас від дорогих помилок.

Коли варто перефарбовувати стіни?