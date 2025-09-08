Владелец компании Five Star Painting Энтони Куликовски в комментарии Agro look поделился главными правилами, которые помогут достичь профессионального результата даже в домашних условиях, передает 24 Канал.

Как правильно покрасить стены?

Используйте качественную краску

Как пояснил Куликовски, низкокачественные краски быстро выцветают, шелушатся и образуют пузыри. Поэтому, он советует не экономить на грунтовке и краске, ведь это инвестиция в долговечность и опрятный вид стен.

Выбирайте правильные инструменты

Кисти, валики и распылители – ключевые инструменты, которые стоит покупать у проверенных производителей.

Дешевые материалы только испортят результат,

– отметил эксперт.

Подготовка – половина успеха

Прежде чем взяться за покраску, стоит очистить стены, зашлифовать неровности, накрыть мебель и пол. Без подготовки краска не пристанет должным образом и быстро начнет отслаиваться.

Внимательно подходите к выбору цвета

Неправильный оттенок может испортить даже идеальное покрытие.

Стоит подумать об общем стиле вашего дома и выбирать цвета, которые будут актуальны долгие годы,

– посоветовал Куликовски.

Будьте реалистами

Сложные проекты – высокие потолки, фасады или многослойные декоративные элементы – лучше оставить профессионалам. Мастера имеют опыт и технику, которая обеспечит безупречный результат и убережет вас от дорогих ошибок.

Когда стоит перекрашивать стены?