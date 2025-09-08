Владелец компании Five Star Painting Энтони Куликовски в комментарии Agro look поделился главными правилами, которые помогут достичь профессионального результата даже в домашних условиях, передает 24 Канал.
Как правильно покрасить стены?
- Используйте качественную краску
Как пояснил Куликовски, низкокачественные краски быстро выцветают, шелушатся и образуют пузыри. Поэтому, он советует не экономить на грунтовке и краске, ведь это инвестиция в долговечность и опрятный вид стен.
- Выбирайте правильные инструменты
Кисти, валики и распылители – ключевые инструменты, которые стоит покупать у проверенных производителей.
Дешевые материалы только испортят результат,
– отметил эксперт.
- Подготовка – половина успеха
Прежде чем взяться за покраску, стоит очистить стены, зашлифовать неровности, накрыть мебель и пол. Без подготовки краска не пристанет должным образом и быстро начнет отслаиваться.
- Внимательно подходите к выбору цвета
Неправильный оттенок может испортить даже идеальное покрытие.
Стоит подумать об общем стиле вашего дома и выбирать цвета, которые будут актуальны долгие годы,
– посоветовал Куликовски.
- Будьте реалистами
Сложные проекты – высокие потолки, фасады или многослойные декоративные элементы – лучше оставить профессионалам. Мастера имеют опыт и технику, которая обеспечит безупречный результат и убережет вас от дорогих ошибок.
Когда стоит перекрашивать стены?
- Стены со временем теряют свой первоначальный вид даже при бережном уходе. Одним из главных признаков того, что пришло время перекрашивать, является выцветание цвета из-за воздействия солнечных лучей или искусственного освещения.
- Также на поверхности могут появляться пятна, царапины или потертости, которые уже не поддаются очистке. Иногда краска начинает отслаиваться или трескаться, что не только портит эстетику, но и может свидетельствовать о проблемах с влагой или качеством предыдущего покрытия.