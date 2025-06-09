Ціни на оренду житла б'ють усі рекорди: одна з країн опинилася в епіцентрі житлової кризи

Вартість оренди квартир у Греції останнім часом досягла найвищих позначок за останні роки. Це перетворилося на справжню проблему для місцевих жителів, які не мають власного житла.

Про критичну ситуацію на ринку оренди у Греції 24 Канал повідомляє з посиланням на портал rua.gr.

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У Греції різко подорожчала оренда житла

Станом на квітень 2025 року середня орендна плата в місяць у Греції перевищила 440 євро. Це стало серйозною проблемою для більшості греків, які не володіють власним житлом.

Ситуація ускладнюється тим, що зростання цін на оренду значно перевищує темпи зростання доходів сімей. Власники нерухомості все частіше віддають перевагу короткостроковій оренді через платформи типу Airbnb, що ще більше звужує ринок довгострокового житла.

Які фактори спричинили стрімке зростання цін

Аналітики Нацбанку Греції виділяють кілька основних причин здорожчання оренди помешкань:

масова купівля квартир інвесторами;

виведення нерухомості з ринку через аукціони боржників;

низький рівень будівельної активності.

Через це попит значно перевищує обмежену пропозицію.

За даними Spitogatos Property Index, у першому кварталі 2025 року ціни зросли по всій країні, особливо в туристично привабливих регіонах.



Греції в епіцентрі житлової кризи через ціни на оренду / Фото Pexels

Найдорожчою оренда є у таких містах:

Кіклади – 14,2 євро за квадратний метр;

Афіни (передмістя): Вульягмені – 20 євро за квадрат, Вула, Філотеї, Псіхіко;

Салоніки: центр – 10,8 євро за квадрат, Лаханокіпі – 11,1 євро;

Халкідікі – постійно дорогий район через туристичний сезон.

Попри сподівання на стабілізацію цін після рекордного 2024 року, новий сезон приніс ще більший стрибок. Якщо тенденція збережеться, 2025 рік може стати роком житлової кризи в Греції.