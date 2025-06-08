Де саме є дефіцит помешкань і як це впливає на ціни, 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.

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Яка ситуація з пропозицією житла в оренду

У травні ринок оренди виявився нестабільним. Найбільший приріст нових оголошень зафіксували у Чернівецькій (на 35%) та Закарпатській (на 29%) областях. Натомість у Кіровоградській області кількість пропозицій зменшилась на 40%. У Києві відбулося падіння на 22% у порівнянні з квітнем.

Яким є попит на оренду

У травні українці активно шукали квартири в оренду. Таку ситуацію фіксували в більшості регіонів України. У Києві співвідношення між кількістю оголошень та відгуків на них становило 1 до 6. Однак у більшості областей цей показник відрізнявся у кілька разів.

Найрізкіша різниця між попитом і пропозицією:

у Миколаївській області, де попит перевищує пропозицію у 36 разів ,

, на Житомирщині – у 30 разів,

на Тернопільщині – у 27 разів.



У скільки разів попит перевищує пропозицію / Інфографіка DIM.RIA

Які ціни на оренду квартир

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди житла: середня ціна у травні досягла 18,2 тисячі гривень, що на 4% більше, ніж у квітні. Найвищі ціни зафіксовані у Печерському районі (26,3 тисячі гривень), а найнижчі – у Деснянському (10,9 тисячі гривень).

У більшості регіонів зміни вартості оренди були незначними – у межах кількох відсотків. Винятками стали Закарпатська та Тернопільська області, де ціни зросли на 11%, а також Черкаська та Чернігівська області, де ціни впали на 11 та 15% відповідно.

Щодо двох інших областей з трійки з найбільшим відривом попиту від пропозиції, то в них оренда подешевшала: на Миколаївщині на 2%, на Житомирщині – на 4%.



Ціни на оренду однокімнатних квартир в областях України / Інфографіка DIM.RIA