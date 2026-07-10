Штрафи й блокування акаунтів: у Греції масово перевіряють житло для туристів

У Греції почали масово перевіряти квартири й будинки, які здають туристам подобово. Власників перевірятимуть по всій країні, а за проблеми з документами їм можуть загрожувати штрафи та блокування акаунтів на платформах оренди.

Як у Греції перевірятимуть квартири для подобової оренди

Для першого етапу випадково відібрали 1 500 об'єктів у різних регіонах країни – квартир і будинків, які здають у короткострокову оренду, пише Ekathimerini.

Власника мають попередити про перевірку електронним повідомленням. Його надсилають щонайменше за 10 днів, щоб людина встигла підготувати дозвільні, податкові та інші документи на житло.

Якщо пакет документів повний і в інспекторів не виникає питань, усе можуть завершити дистанційно. У такому разі до квартири чи будинку ніхто не приїжджатиме.

Виїзну перевірку можуть призначити, якщо власник не відповів на повідомлення, подав не всі документи або в інспекторів залишилися питання до об'єкта. Під час такого візиту інспектори мають показати офіційне письмове розпорядження.

За недопуск інспекторів або проблеми з документами власнику можуть виписати великий штраф. Крім того, його акаунти на онлайн-платформах для оренди житла заблокують. Уряд пояснює зміни безпекою туристів і якістю квартир та будинків, які здають подобово. У 2026 році такі перевірки планують зробити регулярними.

Нагадаємо, ще у січні в Афінах обмежили короткострокову оренду житла в кількох популярних районах міста. Так влада хотіла зменшити тиск на ринок, бо через туристичне житло місцевим мешканцям ставало складніше знайти доступні квартири.