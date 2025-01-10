Влада запровадила заборону, яка стосується кількох найпопулярніших районів міста, зокрема Колонакі, Кукакі, Панграті та Екзархія. Ініціатива спрямована на розв'язання проблеми нестачі житла, з якою стикаються постійні мешканці міста, пише 24 Канал з посиланням на Euronews.

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В Афінах частково забороняють короткострокову оренду житла

У 2024 році кількість ліжко-місць у квартирах, що здаються в короткострокову оренду в Греції, зросла до 1,022 мільйона, перевищивши приблизно 887 740 ліжко-місць у традиційних готелях.

Короткострокова оренда посилює житлову кризу, а приплив туристів у менш відомі райони призвів до зростання цін на житло для тих, хто мешкає там постійно,

– зазначають місцеві жителі.

Така зміна ландшафту розміщення викликала занепокоєння серед представників готельної індустрії, які стверджують, що такі платформи, як Airbnb, підривають їхній бізнес.

Подібні заходи вперше були запроваджені у 2024-му

Торік місто Афіни запровадило низку нормативних актів, спрямованих на посилення нагляду в туристичному секторі. Зокрема, правила вимагають:

обов'язкового професійного ліцензування для осіб, які здають в оренду понад два об'єкти нерухомості;

суворі стандарти безпеки для забезпечення належних умов проживання, включаючи дотримання вимог щодо вентиляції та страхування.

Водночас прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підкреслив, що його уряд не має на меті очорнити сектор короткострокової оренди. Навпаки, він заявив, що заходи спрямовані на зменшення тиску на орендну плату та підвищення доступності житла.

Міцотакіс визнав важливість короткострокової оренди як життєво важливого джерела доходу для власників нерухомості та ключового фактора, що сприяє розвитку туристичної галузі Греції, яка є однією з найбільших і найприбутковіших галузей економіки країни.