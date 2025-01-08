Мовиться про Науру – це невелика острівна держава, розташована в Тихому океані. Раніше локація була відома як Острів Плезант. Його щороку відвідують лише 200 туристів, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Науру – острів з білосніжними пляжами, де тепло цілий рік

Науру, третя найменша країна у світі, розташована поруч з островами Гілберта, Маршалла та Соломона біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї. Острівна держава оточена яскравим кораловим рифом, а її населення складає всього 10 000 мешканців.

Завдяки кораловим рифам Науру є улюбленим місцем для дайверів і любителів підводного плавання. Острів також приваблює тих, хто шукає спокійного відпочинку – до послуг туристів мальовничі пляжі з білим піском, обсаджені пальмами. А в глибині острова можна дослідити густі джунглі.

Науру може похвалитися стабільно теплим кліматом: середня максимальна температура сягає приблизно 32 градусів за Цельсієм, а середня мінімальна – близько 26 градусів за Цельсієм протягом року. Але з листопада по лютий на острові триває сезон дощів.



Острів Науру / Скриншот з відео

Австралія відповідає за захист Науру, хоча на острові є поліція. Відвідувачі можуть дістатися до Науру лише повітряним шляхом з рейсами з Австралії та Фіджі. Вони нечасті і дорогі,

– йдеться у повідомленні.

Науру пропонує багато приголомшливих локацій, серед яких лагуна Буада виділяється як одна з головних визначних пам'яток острова. Ця прісноводна лагуна, розташована в самому центрі острова, відома своїм різноманіттям видів риб і птахів.