Наразі роботодавець надає перевагу сімейній парі. Що передбачає робота та яка заробітна плата, розповідає 24 Канал з посиланням на Mirror.

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На острів Великий Бласкет шукають працівників

Вакансія відкрита для сімейної пари, яка має управляти кав'ярнею та кількома котеджами з 1 квітня по 1 жовтня. Робота охоплює різноманітні обов'язки, такі як підготовка кав'ярні, підтримання чистоти в котеджах на острові та нагляд за заселенням гостей.

Цим двом працівникам буде доручено виконувати чимало щоденних обов'язків без вихідних, але робочий час не перевищуватиме 12 годин на день. Посада передбачає безплатне проживання у двомісній спальні, розташованій на другому поверсі приміщення кав'ярні. Однак, компенсаційний пакет не включає витрати на харчування та основні туалетні приналежності, як-от рушники, зубна паста та мило.

Важливе про пропозицію

На додаток до основних обов'язків, робоча пара повинна підтримувати чистоту у ванних кімнатах і керувати збором білизни з котеджів, яка відправляється на материк для прання. Вони також відповідатимуть за отримання продуктів та допомагатимуть у приготуванні їжі для відпочивальників, які приїжджають на острів.



Острів розташований біля узбережжя Данкіна, Ірландія / Фото Jam Press

На вакансію передбачено найм стажистів або волонтерів. Вони матимуть доступ до кімнати для персоналу, розташованої на другому поверсі кафе.

Тривалість працевлаштування обмежена максимум трьома місяцями. Протягом цього періоду люди отримуватимуть повну оплату за свою роботу – вона обговорюватиметься додатково під час подання заявки.

Зауважте: більш детальну інформацію зацікавлені кандидати можуть знайти в оголошенні про вакансію. Також за цим посиланням можна подати заявку на вакансію.

Слід додати, що острів Великий Бласкет є улюбленим місцем для любителів дикої природи. Відвідувачі острова можуть зустріти різноманітних представників дикої природи – дельфінів, китів, акул і сірих тюленів. Територія також є домом для численних пташиних колоній, де мешкають такі види, як крячки, баклани та буревісники.