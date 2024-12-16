Починаючи з наступного року, трудовий договір (umowa o pracę) буде основною формою працевлаштування для іноземних працівників у Польщі, як це передбачено законопроєктом, підготовленим польським урядом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InPoland.

Читайте також Скільки "карт поляка" видала Польща українцям: цифра вражає

Нові правила працевлаштування іноземців у Польщі

З 1 січня 2025 року іноземці, які шукають роботу в Польщі, повинні будуть мати трудовий договір (umowa o pracę) як основну форму трудових відносин. Це передбачено проєктом закону, розробленим польським урядом.

Згідно з новими правилами, дозволи на роботу для іноземців надаватимуться виключно тим, хто перебуває у трудових відносинах, що фактично виключає можливість працювати за цивільноправовими договорами, як-от договори доручення (umowa zlecenie).

Планується, що іноземці зможуть працювати на підставі:

трудового договору;

призначення на посаду;

обрання;

кооперативного трудового договору.

Значною зміною в політиці є те, що договір доручення, який зазвичай використовується роботодавцями для забезпечення гнучких умов праці, більше не застосовуватиметься до іноземних працівників.

Будуть і винятки

Нещодавно представлений законопроєкт передбачає і винятки з наявних загальних обмежень на працевлаштування.

Зокрема, фахівці у сфері спорту, мистецтва та культури отримають можливість укладати більш гнучкі трудові договори. Це положення має на меті врахувати унікальні вимоги цих галузей, забезпечуючи при цьому цілісність їхньої діяльності.