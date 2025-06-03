Як отримати гроші на оренду житла у 2025 році: які є можливості
- В Україні діють державні та міжнародні програми компенсації витрат на оренду житла.
- Гроші можуть отримати ВПО та громадян, які повернулися з-за кордону.
В Україні у 2025 році діють декілька програм грошової допомоги на оренду помешкань для ВПО та громадян, які повернулися з-за кордону. Реалізуються ці програми як державними органами, так і міжнародними організаціями.
Про те, як отримати грошову допомогу на оренду житла, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Які є варіанти допомоги з орендою житла
В Україні працюють кілька державних та міжнародних програм, які спрямовані на часткову або повну компенсацію витрат на оренду житла. В основному вони спрямовані на ВПО та українців, які повернулися з-за кордону.
Доступні програми допомоги:
- Державна субсидія на оренду житла для ВПО: програма, яка орієнтована на людей, які вимушено залишили дім через війну. Субсидія надається, якщо орендна плата перевищує 20% сукупного доходу домогосподарства.
- Грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН): у співпраці з благодійним фондом "Право на захист" Агентство ООН у справах біженців реалізує програму підтримки ВПО. Виплати покривають витрати на оренду житла терміном до 6 місяців. Програма діє в Києві, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Запоріжжі.
Хто має право на отримання державної допомоги
За законодавством державна субсидія доступна для:
- ВПО, які переїхали з зони бойових дій або окупованих територій;
- людей, чиє житло зруйноване або стало непридатним;
- громадян, які витрачають понад 30% доходу на оренду;
- українців, які повернулися з-за кордону та не мають де жити.
В Україні на допомогу на оренду житла можуть розраховувати ВПО та люди, які приїхали з-за кордону / Фото iStock
Умови участі:
- чинний договір оренди на 6 місяців (за затвердженою формою);
- орендар і власник житла не повинні бути родичами;
- отримувач не користується іншими державними виплатами на житло;
- орендодавець не бере участі у програмі "Прихисток".
Подати заяву на отримання субсидії можна офлайн у відділеннях Пенсійного фонду, ЦНАПах чи банках-партнерах або онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок.
Для цього потрібні такі документи: заява; договір оренди житла; документи, які підтверджують статус ВПО або інші обставини.
Субсидія надається на 6 місяців з можливістю подовження. Її розмір залежить від орендної ставки, доходу та кількості мешканців у родині.
Допомога від УВКБ ООН
Міжнародна програма також передбачає підтримку ВПО та осіб, які повернулися з-за кордону і:
- мешкають у місцях тимчасового проживання, які не підходять для тривалого перебування;
- орендують житло з ризиком виселення чи в поганому стані.
Умови участі:
- наявність плану забезпечення подальшої самостійної оплати житла (працевлаштування, власна справа);
- самостійний вибір та оренда житла із попередньою оплатою за 2 місяці (ці кошти компенсуються);
- жоден член родини не повинен отримувати інші аналогічні виплати.
Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету на сайті БФ "Право на захист". Відбір не гарантує участі – з кандидатами контактують після оцінки анкети та призначають співбесіду. У разі схвалення виплати надходять у цифровий гаманець Vibrant у вигляді цифрових доларів США. Повідомлення про нарахування приходить у вигляді SMS із посиланням на застосунок.