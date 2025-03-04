"Це найстрашніша будівля": яка історія загадкового хмарочоса, в якому взагалі немає вікон

На Мангеттені в Нью-Йорку можна побачити загадковий хмарочос, у якому відсутні вікна. На вигляд він доволі моторошний, тож десятиліттями викликав питання навіть у жителів міста.

Питання про призначення будівлі навіть поставив знаменитий актор Том Генкс, розповідає 24 Канал, посилаючись на Lad Bible. У 2017 році він опублікував у твіттері фотографію цього хмарочоса з підписом: "Це найстрашніша будівля, яку я коли-небудь бачив! Що відбувається всередині?".

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Чому хмарочос без вікон

Споруда є частиною мережі комунікаційної інфраструктури AT&T. До цифрової епохи вона слугувала ключовим вузлом телефонного зв'язку, де відбувалося фізичне перемикання дзвінків між абонентами.

У будівлі розміщували потужні телефонні комутатори та інше телекомунікаційне обладнання, а воно не потребувало природного освітлення. До того ж відсутність вікон посилювало рівень безпеки.

Хмарочос з назвою 33 Thomas Street виділяється навіть серед подібних об'єктів. Будівля була спроєктована як одна з найзахищеніших у світі. Оскільки вона ще й виконана в строгому стилі бруталізм, то має справді трохи моторошний вигляд.

Хмарочос без вікон на Мангеттені / Фото LOCALIKE New York

Які чутки існують довкола будівлі

У 2016 році подейкували, що хмарочос нібито використовує американське Агентство національної безпеки (АНБ) як секретний центр стеження під кодовою назвою TITANPOINTE.

Свого часу колишній інженер AT&T розповів, що всередині хмарочоса розташований "великий шлюзовий комутатор", що обробляє міжнародні дзвінки та інтернет-трафік. Тоді ж з'явилися припущення, що хмарочос відіграє важливу роль у програмах глобального стеження США.

Любителі теорій продовжують фантазувати, називаючи будівлю секретною базою уряду, "лігвом вампірів" та навіть "штабом інопланетних ящерів".