Тільки 4 категорії українців зможуть приватизувати житло: Шуляк про нові правила

В Україні змінюють правила приватизації державного житла та вводять нову модель житлової політики. Частині громадян залишать право на безплатне житло, для інших приватизацію припинять і замінять іншими механізмами забезпечення житлом.

Заборона на приватизацію для окремих категорій почне діяти через рік після завершення воєнного стану. Тому це не вплине на українців, які нині в процесі оформлення, розповіла Олена Шуляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Хто матиме право на приватизацію житла після змін?

Після впровадження нових правил право на безплатну приватизацію залишать лише для чотирьох категорій:

військовослужбовці та їхні сім'ї;

працівники ДСНС;

представники Національної поліції України;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки.

Для інших громадян цей механізм припинять. Житло, яке раніше можна було оформити у власність, надаватимуть лише у користування, без права безоплатної приватизації, зазначається на порталі Верховної Ради.

Чому приватизацію обмежать для більшості українців?

За словами Шуляк, приватизація житла триває з 90-х років, і за цей час більшість громадян уже скористалася цим правом.

Зараз можна по-різному ставитися до приватизації, яка тривала у пострадянський період. Хтось приватизував собі невеличку 1-кімнатну квартиру десь на околиці міста, хтось приватизував 3-кімнатну квартиру в центрі, а хтось взагалі нічого. Тобто принцип справедливості вже тоді був порушений,

– додала нардепка.

Крім того, неодноразово фіксували випадки, коли люди приватизовували житло, подавали його, а потім знову отримували державне або комунальне. Також іноді житло оформлювали громадяни з високими доходами, які б могли самостійно його придбати.

Яку альтернативу пропонують замість приватизації?

Нова модель вводить систему соціального житла, яка стане окремим сегментом ринку. Один із ключових механізмів – це соціальна оренда. Її вартість залежатиме від доходів людини, щоб житло залишалося доступним.

А також оренда з правом викупу. У такому випадку мешканець не просто користується житлом, а поступово виплачує його вартість і з часом може стати власником.

Яке значення матимуть оператори соціального житла?

Через масштабні руйнування потреба в житлі різко зросла. За оцінками Світового банку, загальна шкода становить 588 мільярдів доларів, з яких близько 90 мільярдів потрібно на відновлення житлового сектору.

Наявних програм, зокрема "єОселя" та "єВідновлення", недостатньо, щоб покрити ці потреби. Тому у законопроєкті "Про основні засади житлової політики" пропонують створити фонд соціального житла та запровадити операторів житла.

Як працюватимуть оператори житла?

Оператори соціального житла працюватимуть за європейською моделлю як неприбуткові організації. Вони будуватимуть житло, управлятимуть ним і надаватимуть його в оренду соціально вразливим категоріям. Кошти всередині системи спрямовуватимуться на розширення житлового фонду,

– написала Олена Шуляк у соцмережах.

Вони зможуть залучати фінансування через гранти, кредити та співпрацю з міжнародними партнерами. Також передбачені пільги, зокрема щодо отримання земельних ділянок і підключення до інженерних мереж.

