Замість потрісканих стін – фея і гірські краєвиди: як художниця змінила під'їзд у Білій Церкві

У Білій Церкві звичайний під'їзд багатоповерхівки почав перетворюватися на казкову галерею. Місцева художниця розписала старі стіни гірськими пейзажами, квітами, лісовими звірятами та феєю, а сусіди попросили продовжити роботу й на інших поверхах.

Як художниця перетворила старий під'їзд у Білій Церкві на казкову галерею

Розпис з'явився у під'їзді будинку на вулиці Андрія Шептицького, 37, повідомляє Еспресо: Біла Церква.

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До цього стіни там були похмурими й потрісканими, а ремонт не робили понад 20 років. Старе покриття втратило вигляд, фарба на металевих елементах почала відшаровуватися, тож простір давно потребував оновлення.

Змінити під'їзд вирішила місцева художниця Ліза. Спочатку вона планувала розмалювати лише стіни біля своєї квартири та на першому поверсі. Це мала бути невелика зміна для місця, яким мешканці будинку користуються щодня.

Після перших малюнків ініціативу підтримали сусіди. Їм сподобалося, як змінився під'їзд, тому вони попросили художницю продовжити роботу й на інших поверхах. Так окремий розпис поступово виріс у більший проєкт для всього будинку.

Розмальований під'їзд у Білій Церкві / Скриншоти 24 Каналу

На стінах з'явилися гірські краєвиди, альпійський луг, квітучі галявини, лісові звірята та казкова фея. Старий під'їзд став яскравішим і тепер більше нагадує невелику галерею, ніж звичайний простір між квартирами.

Перед початком робіт художниця звернулася до ЖЕКу №1, щоб погодити розпис. Там ідею підтримали, а після завершення роботи пообіцяли компенсувати витрати на фарбу.

Як розповіла художниця, на роботу пішло два тижні. Витрати на фарбу становили близько 3 тисяч гривень. Після цього мешканці інших поверхів також захотіли, щоб вона прикрасила їхні стіни.

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