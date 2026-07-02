Как художница превратила старый подъезд в Белой Церкви в сказочную галерею
Роспись появилась в подъезде дома на улице Андрея Шептицкого, 37, сообщает Эспрессо: Белая Церковь.
Смотрите также: Квартиру пропагандиста Лебедева в Киеве купил производитель дронов: что известно
До этого стены там были мрачными и потрескавшимися, а ремонт не делали более 20 лет. Старое покрытие утратило свой вид, краска на металлических элементах начала отслаиваться, поэтому пространство давно нуждалось в обновлении.
Изменить подъезд решила местная художница Лиза. Сначала она планировала расписать только стены возле своей квартиры и на первом этаже. Это должно было стать небольшим изменением для места, которым жильцы дома пользуются каждый день.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
После первых рисунков инициативу поддержали соседи. Им понравилось, как изменился подъезд, поэтому они попросили художницу продолжить работу и на других этажах. Так отдельная роспись постепенно превратилась в более крупный проект для всего дома.
Раскрашенный подъезд в Белой Церкви / Скриншоты 24 Канала
На стенах появились горные пейзажи, альпийский луг, цветущие поляны, лесные зверушки и сказочная фея. Старый подъезд стал ярче и теперь больше напоминает небольшую галерею, чем обычное пространство между квартирами.
Перед началом работ художница обратилась в ЖЭК №1, чтобы согласовать роспись. Там идею поддержали, а после завершения работы пообещали компенсировать расходы на краску.
Как рассказала художница, на работу ушло две недели. Расходы на краску составили около 3 тысяч гривен. После этого жильцы других этажей также захотели, чтобы она украсила их стены.
Как львовянин создает миниатюрные подъезды многоэтажек
Львовянин Максим Винтонив создает светильники в виде миниатюрных подъездов многоэтажек, которые вызывают ностальгию. Светильники изготавливаются из пенополистирола и украшаются деталями, чтобы выглядеть максимально реалистично, с подсветкой, которая создает эффект настоящего подъезда.