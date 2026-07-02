Как художница превратила старый подъезд в Белой Церкви в сказочную галерею

Роспись появилась в подъезде дома на улице Андрея Шептицкого, 37, сообщает Эспрессо: Белая Церковь.

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До этого стены там были мрачными и потрескавшимися, а ремонт не делали более 20 лет. Старое покрытие утратило свой вид, краска на металлических элементах начала отслаиваться, поэтому пространство давно нуждалось в обновлении.

Изменить подъезд решила местная художница Лиза. Сначала она планировала расписать только стены возле своей квартиры и на первом этаже. Это должно было стать небольшим изменением для места, которым жильцы дома пользуются каждый день.

После первых рисунков инициативу поддержали соседи. Им понравилось, как изменился подъезд, поэтому они попросили художницу продолжить работу и на других этажах. Так отдельная роспись постепенно превратилась в более крупный проект для всего дома.

Раскрашенный подъезд в Белой Церкви / Скриншоты 24 Канала

На стенах появились горные пейзажи, альпийский луг, цветущие поляны, лесные зверушки и сказочная фея. Старый подъезд стал ярче и теперь больше напоминает небольшую галерею, чем обычное пространство между квартирами.

Перед началом работ художница обратилась в ЖЭК №1, чтобы согласовать роспись. Там идею поддержали, а после завершения работы пообещали компенсировать расходы на краску.

Как рассказала художница, на работу ушло две недели. Расходы на краску составили около 3 тысяч гривен. После этого жильцы других этажей также захотели, чтобы она украсила их стены.

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